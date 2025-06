Giubileo, fondi per oltre un milione. Potenziato il trasporto pubblico. Attivati i nuovi collegamenti

Fondi per il Giubileo per un ammontare di 1 milione e 300mila euro saranno impiegati per il potenziamento dei servizi di trasporto in Umbria. Si tratta di risorse che sono state reperite dall’amministrazione regionale, appena si è insediata, in sinergia con il Governo e il Commissario per il Giubileo. Le novità sono state presentate ieri a Palazzo Donini da amministratori regionali e di Trenitalia e Busitalia.

Confermati i potenziamenti già in corso dal mese di aprile: servizio Assisi Link, con l’incremento della frequenza dei collegamenti tra la Stazione di Santa Maria degli Angeli e il centro Ogni 20 e 15 minuti nei festivi). Potenziamento fino alle ore 18:30 del servizio urbano linea A di Orvieto che consente di completare il raggiungimento del Duomo dalla stazione ferroviaria e dalla Funicolare, con la combinazione treno+funicolare+bus.

Da lunedì è stato attivato il Todi link: consente di raggiungere il centro a partire dalla Stazione di Todi-Ponte Rio, per i viaggiatori provenienti con i servizi di Trenitalia sia da Terni che da Perugia. Potenziamento dei servizi sulla Valnerina per agevolare il raggiungimento di Norcia e Cascia garantendo collegamenti ogni 2 ore tra la stazione di Spoleto e Norcia (linea E401), tra la stazione di Terni e Cascia (Linea E433) e tra Cascia e Norcia (Linea E405).

Ci sarà un Incremento delle corse tra Perugia e Gubbio (Linea E001), delle corse tra stazione Fossato di Vico e Gubbio (Linea E052) e tra Città di Castello-Gubbio-Assisi, con istituzione di nuovo collegamento estivo (dal 15/06 al 14/09) a supporto del Cammino di San Francesco: il servizio collega Città di Castello, Umbertide e Gubbio con 4 coppie di corse giornaliere, distribuite in corrispondenza con le corse treno in arrivo a Città di Castello.

Previsto un nuovo collegamento diretto Foligno-Bevagna-Montefalco operativo nei giorni festivi con 5 coppie di corse (linea E411 Foligno-Bevagna e linea E414 Foligno Montefalco). Infine ci saranno ulteriori collegamenti per raggiungere dalla stazione Castiglione del Lago i comuni Panicale, Paciano e Città della Pieve con 4 coppie di corse (Linea E109) sabato e festivi, distribuite in corrispondenza con le corse ferroviarie.

Il tutto sarà fatto anche sacrificando le linee urbane ed extraurbane ’normali’ (che già in estate sono con il contagocce) e con la speranza che vengano utilizzate al massimo possibile, e non come il biglietto Umbria Go – ancora in vigore e che speriamo riprenda piede – che obiettivamente si è rivelato un mezzo flop.