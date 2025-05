Via Menecali. Tagli del nastro dopo il restyling

Un viale completamente trasformato e rimesso a nuovo, una Piazza in prossimità del Tempio della Consolazione, dove il bus elettrico, gratuito, conduce in centro. È quanto è stato inaugurato ieri pomeriggio in via Abdon Menecali, il primo di una serie di opere che stanno vedendo la luce grazie al Pnrr. "Ci ha consentito, con 5 milioni di euro, di approvare il progetto di rigenerazione urbana – afferma l’assessore Moreno Primieri – un’opera pubblica importante perché il viale è parte integrante del centro storico ed è sottoposto a vincolo paesaggistico per la vicina presenza del Tempio bramantesco e di Torre Caetani. Siamo intervenuti non solo dal punto di vista estetico, ma anche per quanto riguarda i sottoservizi, gas, fognature, telefonia. Abbiamo previsto nuovi stalli per residenti, per disabili e per il carico e scarico merci". I lavori, che si sono protratti per diversi mesi, si completeranno con opere di rifinitura quali l’illuminazione degli alberi, ma l’auspicio è che i cittadini ne abbiano cura, evitando il parcheggio selvaggio sui marciapiedi come è accaduto la scorsa notte, a distanza di qualche ora dal taglio del nastro. "Quando la città, come in questo caso, si rinnova completamente, bisogna avere più pazienza del solito – afferma il sindaco – tra un paio di mesi avremo gli ascensori, a ottobre la rinnovata area del Mercataccio. Altri cinque milioni di euro, infine, sono stati destinati alle mura urbiche. Finanziamenti straordinari, irripetibili, su cui difficilmente le prossime amministrazioni potranno contare". s.f.