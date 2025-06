“Todi Link“, da sabato. Trenitalia vende i biglietti

Un’altra importante novità viene a rivoluzionare il sistema dei trasporti pubblici urbani ed extraurbani. Da sabato 14 sarà attiva sul sito di Trenitalia la bigliettazione unica con destinazione finale “Todi Città“ da qualsiasi stazione italiana e, viceversa, da Todi verso gli scali ferroviari del territorio italiano. “Todi Link“ - questo il nome del servizio intermodale treno+bus - è stato preannunciato dall’amministrazione comunale appena qualche giorno fa e vedrà per ora l’interscambio alla fermata di Pian di Porto e il capolinea all’ascensore di Porta Orvietana. Garantito per l’intera giornata e per tutte le corse anche il collegamento inverso in coincidenza di tutte le corse ferroviarie in partenza. Ad assicurare la percorrenza dell’ultimo miglio sarà una navetta Busitalia con livrea Trenitalia, che provvederà ai collegamenti tra la città e la stessa fermata dei bus sostitutivi delle corse ferroviarie. Alla riattivazione della ex Fcu, prevista per la metà del prossimo anno, il servizio si trasferirà in automatico presso la stazione di Ponterio. L’accordo dell’amministrazione comunale di Todi con Busitalia e Trenitalia qualifica la raggiungibilità della città a servizio sia dei residenti che dei turisti. "Una piccola, grande conquista – commenta il sindaco – oggi chi si sposta con il treno è costretto ad arrivare alle pendici del Colle e ad arrangiarsi privatamente, sia all’andata sia al ritorno". Oltre 40 le corse attive nell’intero arco della giornata con gli orari reperibili sul sito Busitalia https://www.fsbusitalia.it/.../orari-servizi-urbani... e a breve sulla pagina del Comune. s.f.