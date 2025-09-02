Fanny Tardioli è Miss Umbria. La studentessa trionfa a Gubbio: "Non me l’aspettavo, che gioia"

Fanny Tardioli, 24enne di Campello sul Clitunno, è la nuova Miss Umbria. E’ stata eletta domenica sera in piazza 40 Martiri a Gubbio. Erano quindici le ragazze umbre che si sono sfidate a colpi di fascino e charme per conquistare l’accesso alle finali nazionali di Miss Italia 2025, che si svolgeranno il prossimo 15 settembre a Porto San Giorgio. Dalle 21 sono state oltre 2000 le persone che hanno riempito la parte antistante l’orologio delle Logge dei Tiratoi, per un’ottima risposta della città di fronte a eventi di carattere regionale ma che sfociano poi a livello nazionale.

A presentare la serata c’erano Marco Zingaretti, ormai da anni volto noto di Miss Italia, e Cecilia Alma Levita, modella 25enne originaria di Torre del Greco, che hanno accompagnato il pubblico nel corso delle tre uscite sul palco: la prima in abiti eleganti, la seconda in con abiti sportivi dello sponsor della serata (Givova) e la terza invece con un costume e pareo "istituzionali", cioè progettati in modo da poter mettere in risalto il proprio fisico senza risultare però volgari.

Tra le quindici ragazze che hanno sfilato in piazza 40 Martiri – alcune delle quali non partecipavano ufficialmente – a rubare la scena è stata Fanny Tardioli, 24enne, che è stata eletta Miss Umbria e accederà quindi all’evento finale che sarà trasmesso lunedì 15 settembre in diretta su San Marino RTV (canale 550 del DTT e Satellite) e su Raiplay, dal Palazzetto dello Sport di Porto San Giorgio. "Faccio le congratulazioni alle altre ragazze. Sinceramente non me l’aspettavo, sono molto contenta", ha dichiarato la reginetta spoletina.

Inoltre, sono state selezionate altre otto ragazze tra le partecipanti, alle quali è stata assegnata una fascia e parteciperanno alle prefinali in programma a Numana, in provincia di Ancona, da oggi a venerdì 5 settembre. Le ragazze sono: Chiara Grimaldi Miss Rocchetta, Jessica Antonelli Miss Framesi, Azzurra Mantelli Miss Cinema, Chiara Cimarelli Miss Social, Valeria Di Stefano Miss Eleganza, Elisa Capitani Miss Givova, Noemi Ruffo Miss Sorriso e Sofia Minchiatti Miss Miluna.

A fare gli onori di casa ci hanno pensato il sindaco di Gubbio Vittorio Fiorucci, il suo vice Francesco Gagliardi e l’assessore allo Sviluppo Economico Micaela Parlagreco: "Una serata di bellezza ed eleganza, dedicata alle donne e alla loro indipendenza perché le donne scelgono che tipo di donna vogliono essere e la passerella è un’opportunità per rivelare sé stesse", ha dichiarato Parlagreco. "Grazie a Patrizia Mirigliani per averci permesso di portare qui questo evento per la prima volta in più di 80 anni. Vedo che la città è partecipe, che gli eugubini vogliono eventi e sentirsi partecipa della loro città".