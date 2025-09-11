I 70 anni di Pupo: “Mai arrendersi nella vita”. La grande festa a Ponticino

Pergine Valdarno (Arezzo), 11 settembre 2025 – Grande festa a Ponticino, nel comune di Pergine Valdarno Laterina ( Arezzo) per i 70 anni di Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, che ha celebrato anche 50 anni di carriera musicale al Country Family l'ex albergo trasformato in centro eventi e studio di registrazione. Tante le persone accorse per l'evento, aperto al pubblico ma con una parte riservata agli amici della musica e dello sport arrivati da ogni parte del mondo.

Gianni Morandi a Ponticino per festeggiare i 70 anni di Pupo

Tra gli ospiti l'ex capitano della Fiorentina Giancarlo Antognoni, tra i cantanti è atteso Gianni Morandi. Svelata anche una statua con una antica nota musicale ‘l'ut’ dello scultore Alessandro Marrone, donata dalla famiglia. Presenti la mamma 90enne e la zia per un abbraccio condiviso con la gente. Il Comune di Pergine Valdarno Laterina ha conferito a Pupo la cittadinanza benemerita. La serata ha fatto da cornice al lancio del tour autunnale che toccherà diverse capitali europee e internazionali. “Nella vita non bisogna arrendersi mai - ha detto in lacrime Pupo visibilmente commosso -. Questo luogo il Country è rinato grazie alla perseveranza e all'aiuto di tanti amici”.