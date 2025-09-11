Bibbiena, scuola: investiti 35 mila euro per il rientro in aula

Arezzo, 11 settembre 2025 – Per il rientro a scuola dopo la pausa estiva, il comune ha effettuato manutenzioni ordinarie nei vari plessi scolastici del comune e realizzato interventi più corposi e mirti come le tinteggiature delle aule. In alcuni casi sono stati acquistati nuovi banchi e sedie, operazione di ricambio strumentazione che viene fatta quasi ogni anno.

Per l’infanzia di Soci è stato anche sistemato il giardino esterno con l’installazione di uno spazio gioco didattico. Per tutti questi interventi sono stati investiti circa 35 mila euro. In sintesi: per medie e elementari di Bibbiena, ritinteggiatura completa delle aule; banchi e sedie nuove per alcuni plessi; giochi nell’area esterna dell’infanzia di Soci; manutenzioni ordinarie in tutte le scuole.

Il comune, tutti i collaboratori, impiegati e tecnici augurano a tutti i bambini e bambine, ragazzi e ragazze che torneranno a scuola il 15 settembre, un sereno anno scolastico all’insegna dell’amicizia e della crescita personale, del senso di cura e rispetto verso il prossimo e di inclusione.