Lutto nel mondo del ciclismo, muore a 100 anni Danilo Mugnaini

Maurizio Sacconi
Arezzo
CronacaLutto nel mondo del ciclismo, muore a 100 anni Danilo Mugnaini
11 set 2025
ANTONIO MANNORI
Cronaca
Una vita nel ciclismo come giudice di gara

Danilo Mugnaini domenica prossima avrebbe festeggiato 100 anni

San Giovanni Valdarno, 11 settembre 2025 – Era nato nel 1925 e fra tre giorni domenica 14 settembre avrebbe compiuto 100 anni. Alle soglie di un traguardo che è di pochi, Danilo Mugnaini ci ha lasciato. Una vita nel lavoro, il suo mondo sono state le Ferrovie dello Stato in ruoli importanti, un’altra nel ciclismo, e poi la famiglia e sempre per tutti un maestro, un grande esempio di correttezza, serietà, impegno.

L’ultima volta lo abbiamo incontrato nel giugno scorso in occasione della gara per élite e under 23 a San Giovanni Valdarno in provincia di Arezzo dove abitava. Ogni anno veniva a ritrovare e salutare gli amici con stile e garbo. Nel febbraio scorso sempre in provincia di Arezzo in occasione del convegno tecnico dei giudici di gara della Toscana, era stato premiato dalla Commissione Regionale per i suoi 100 anni.

Nel ciclismo come giudice per 40 anni aveva raggiunto il ruolo di Commissario UCI svolgendo il servizio in tante gare anche le più importanti sia a tappe che in linea, dimostrando capacità e conoscenza dei regolamenti. Era stato anche alla guida della Commissione Regionale Giudici di Gara della Toscana. Oggi era giudice benemerito dopo aver dato tantissimo al ciclismo e al suo ruolo ricoperto con grande passione ed impegno.     

