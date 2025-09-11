Lutto nel mondo del ciclismo, muore a 100 anni Danilo Mugnaini

San Giovanni Valdarno, 11 settembre 2025 – Era nato nel 1925 e fra tre giorni domenica 14 settembre avrebbe compiuto 100 anni. Alle soglie di un traguardo che è di pochi, Danilo Mugnaini ci ha lasciato. Una vita nel lavoro, il suo mondo sono state le Ferrovie dello Stato in ruoli importanti, un’altra nel ciclismo, e poi la famiglia e sempre per tutti un maestro, un grande esempio di correttezza, serietà, impegno.

L’ultima volta lo abbiamo incontrato nel giugno scorso in occasione della gara per élite e under 23 a San Giovanni Valdarno in provincia di Arezzo dove abitava. Ogni anno veniva a ritrovare e salutare gli amici con stile e garbo. Nel febbraio scorso sempre in provincia di Arezzo in occasione del convegno tecnico dei giudici di gara della Toscana, era stato premiato dalla Commissione Regionale per i suoi 100 anni.

Nel ciclismo come giudice per 40 anni aveva raggiunto il ruolo di Commissario UCI svolgendo il servizio in tante gare anche le più importanti sia a tappe che in linea, dimostrando capacità e conoscenza dei regolamenti. Era stato anche alla guida della Commissione Regionale Giudici di Gara della Toscana. Oggi era giudice benemerito dopo aver dato tantissimo al ciclismo e al suo ruolo ricoperto con grande passione ed impegno.