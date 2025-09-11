Festival delle Balze. Buona la prima

Arezzo, 11 settembre 2025 – Bilancio più che positivo per la prima edizione del Festival delle Balze del Valdarno, promosso congiuntamente dai Comuni di Terranuova Bracciolini e Castelfranco Piandiscò. La manifestazione, che si è articolata in due giornate, ha saputo intrecciare natura, cultura, enogastronomia e musica, con l’obiettivo di valorizzare uno dei paesaggi più iconici e affascinanti del territorio. Il Festival si è aperto domenica 31 agosto con la passeggiata lungo il sentiero dell’Acqua Zolfina, per poi proseguire sabato 6 settembre con un ricco programma, dal pomeriggio fino a tarda sera. Il via ufficiale è stato dato nella Sala Consiliare di Terranuova, dove si è svolto il convegno di studi “Le Balze del Valdarno. Percorsi di tutela e valorizzazione”.

Geologi, docenti universitari, rappresentanti del mondo dell’associazionismo e dell’arte si sono confrontati sull’importanza della conservazione e della conoscenza di questo patrimonio paesaggistico. Un momento particolarmente significativo è stato il ricordo del geologo Giovanni Billi, pioniere degli studi sulle Balze e autore della prima pubblicazione dedicata a queste formazioni. In sua memoria il Sindaco ha consegnato una targa commemorativa ai familiari, come segno di gratitudine per l’impegno scientifico e divulgativo che ha contribuito a far conoscere e amare questo paesaggio unico. Dalle ore 16 l’area dell’Acqua Zolfina ha accolto centinaia di visitatori tra degustazioni curate dalle Pro Loco di Castelfranco, Pian di Scò, Faella e Terranuova, e assaggi di vino e olio offerti dalle aziende locali grazie alla collaborazione con AIS. Il vero spettacolo si è avuto nella sera di sabato 6 settembre con le Balze che sono state illuminate offrendo una cornice di straordinaria suggestione al concerto gratuito dell’OIDA – Orchestra Instabile di Arezzo. La voce di Gianni Bruschi, insieme a Paolo Vaccari e Lorenzo Rossi, ha guidato il pubblico in un viaggio musicale che ha spaziato dall’opera al jazz, fino alla grande tradizione cantautorale italiana.

La conclusione del Festival ha registrato un pubblico numeroso e partecipe, confermando il valore di un’iniziativa che gli organizzatori hanno già indicato come il primo passo di un percorso più ampio di promozione e tutela delle Balze. L’iniziativa ha messo in evidenza non solo la bellezza del paesaggio, ma anche le sue potenzialità come volano culturale e turistico per l’intero territorio.