Pupo compie 70 anni in musica, a Ponticino riparte dal via: “E poi il tour nel mondo”

Arezzo, 11 settembre 2025 – Con un tour mondiale partito a luglio da Arezzo Pupo festeggia i 50 anni di carriera. Oggi, Enzo Ghiazzi fa 70 anni. Un compleanno più che speciale da celebrare con “una grande festa aperta a tutti, perché io sono un uomo del popolo”. Così Pupo definisce il party di stasera al Country Family di Ponticino. Un luogo-simolo di rinascita: l’ex hotel che Pupo aveva perso al gioco e poi ha riacquistato, rilanciandolo.

Enzo Ghinazzi, un compleanno speciale: come si sente?

“Festeggio ogni 10 anni, a 20 feci una festa per il mio primo disco, 50 anni fa a Milano senza un centesimo in tasca. Dai 30 anni in poi è stata sempre baldoria. Il record l’ho raggiunto per i miei 50 anni con 1500 persone al ristorante, ma anche per i 60 eravamo in 800. Quest’anno c’è il valore aggiunto dei 70 anni di Enzo e dei 50 di carriera di Pupo. Non è solo il racconto della mia vita ma anche quello di una rivalsa, di ripartenza e riscatto che tutti in qualche modo sperano di avere nella vita quando qualcosa va male”.

Il luogo della festa è un simbolo di riscatto…

“La festa si svolgerà al Country Family, un luogo che è un simbolo pazzesco. Ho scelto di stare a Ponticino nel bene e nel male e il fatto che abbia perso il Country hotel e che questo luogo dopo che una decina di persone lo hanno ricomprato all’asta, abbia fatto di tutto per tornare mio, è un segnale. Abbiamo fatto una ristrutturazione pazzesca insieme alla mia famiglia, per questo si chiama Country family. Potrebbero arrivare a Ponticino qualche migliaia di persone. In quel caso faremo turni, ci sarà un conta persone. Ho invitato 350 ospiti tra amici, familiari, la mia band, che avranno un accesso privilegiato ma poi saranno trattati come gli altri. C’è un catering, sarà una festa popolare un panino col prosciutto lo possiamo garantire per migliaia di persone”.

Che serata sarà?

“La festa al Country Family comincerà intorno alle 19.30. È aperta a tutti, ma chiaramente ci saranno dei limiti di accesso, per motivi di sicurezza. I primi entreranno e gli altri dovranno aspettare il loro turno. Ci saranno filtri, il numero limite non dovrebbe superare le 1500 persone. Ci aspettiamo tanta gente e speriamo di accontentare tutti, magari andremo oltre mezzanotte. Sarà una serata all’insegna dell’emozione e della musica. Alle 18,30 prima dell’apertura dei cancelli la mia famiglia svelerà la sorpresa per me: sono un grande appassionato d’arte ed è stata piazzata l’opera che un grande artista ha realizzato, non so cosa sia”.

Ci sono Vip tra gli invitati?

“Il primo vip sono io, ma ci saranno sicuramente, basta guardare la mia storia. Ci sarà un’area riservata alle persone che hanno lavorato con me, ai miei familiari e ai miei amici più stretti. Ci saranno probabilmente alcuni amici veri. Non voglio dire chi per evitare che arrivino più persone di quelle che possiamo ospitare. Posso dire chi non ci sarà: non ci sarà Putin né Zelensky e nemmeno Celentano”.

Pupo festeggia anche i 50 anni di carriera con un tour mondiale, partirà subito dopo la festa dei 70 anni?

“Sarò in giro per il mondo fino a maggio 2026 con ’Pupo 50. La nostra storia’, il tour mondiale partito da Arezzo il 13 luglio scorso dal palco del Mengo. Il 4 ottobre sarò alla Live Arena di Mosca con tutta la band: in un momento così delicato cercheremo di veicolare con la musica un messaggio distensivo. Poi sarò in Canada, a capodanno grande concerto nella nuvola di Fuksas a Roma, e nel 2026 in giro tra Europa e Australia, chiusura il 27 maggio al teatro Verdi di Firenze. Farò live anche in estate, poi mi riposo fino agli 80 anni”.