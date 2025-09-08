Arezzo, Giostra del Saracino: il ruggito della Chimera. Apoteosi Porta del Foro

Arezzo, 8 settembre 2025 – Francesco Rossi rompe il ghiaccio e trascina alla vittoria Porta del Foro a digiuno di lance d’oro dal lontano 2019. “Tallurino” questa volta non ha mai sbagliato: carriere perfette, 5 al primo tiro e 5 agli spareggi conducendo alla perfezione il suo Hollywood. Una trasformazione avvenuta anche con la cura Vedovini, che ha saputo trasformare Porta del Foro in un quartiere vincente e da temere. Ottima spalla e con grandi margini di miglioramento Matteo Vitellozzi che ha esordito a giugno ed ha già conquistato la sua prima lancia d’oro.

Una Giostra che ha visto uscire ben presto dalla gara Porta Crucifera e i campioni di Santo Spirito. A giocarsi gli spareggi Porta del Foro e Sant’Andrea, penalizzato da una prestazione sottotono di Tommaso Marmorini. Grande Giostra invece per Saverio Montini che su Bianca ha sempre colpito il centro. Ma era la Giostra di Porta del Foro, che ha messo insieme la vittoria pezzettino dopo pezzettino con grande professionalità e bravura. Ad aprire la lizza per Porta Crucifera Gabriele Innocenti che in sella a Romina non è riuscito ad andare oltre il 3. Secondo a scendere in lizza Tommaso Marmorini che in sella a Toro Seduto ha marcato 4 punti.

Attesissima per il “termometro” della Giostra la carriera di Gianmaria Scortecci. Doc non è stato perfetto come sempre e i problemi della settimana se li è portati anche in Giostra e la lancia finisce sul 4. Porta del Foro approfitta subito dell’errore per mettere la prima importante ipoteca sulla lancia d’oro. Francesco Rossi e Hollywood sono impeccabili: bellissima carriera e tiro perfetto. Un 5 che non ha bisogno di misurazioni. Lorenzo Vanneschi su Skate non fa troppo meglio del suo compagno di squadra: 4 punti. Troppo pochi per restare in gioco. E la sentenza la dà Sant’Andrea. Saverio Montini centra il 5. La cavalla Bianca allarga un po’ sotto il Buratto, ma il giostratore è bravoa chiudere il tiro. Elia Cicerchia con Toni prova a rimettere in corsa il quartiere della Colombina, ma il “cecchino“ della lizza si ferma sul 4. Porta Santo Spirito è fuori in Giostra che perde ad ogni colpo grandi protagonisti. Carriera difficile per il giovane Matteo Vitellozzi, che potrebbe chiudere la Giostra, ma anche sbagliare. Mantiene i nervi saldi e con un 4 tiene in gioco il suo quartiere. Primo spareggio ad altissimi livelli. Saverio Montini e Francesco Rossi colpiscono entrambi il 5 dopo due carriere impeccabili. Tocca alle “seconde lance” decidere la sorte della Giostra. Sbaglia Tommaso Marmorini che finisce sul 3 e Matteo Vitellozzi approfitta per chiudere la Giostra con un 4. Un tiro che vale la lancia d’oro dedicata a Pierluigi da Palestrina. La 28esima per Porta del Foro, che inizia così la sua grande riscossa. Lacrime, abbracci, gioia e tanti giallocremisi che arrivano da ogni angolo della Piazza per festeggiare una vittoria attesa da anni e preparata con lavoro e umiltà da un quartiere che non ha mai smesso di credere in se stesso. E l’attesa lancia d’oro arriva dalle mani del sindaco Ghinelli e alla presenza nelle tribuna delle autorità del presidente della Regione Eugenio Giani, di Roberto Vannacci, membro del Parlamento Europeo e di Alessandro Tomasi sindaco di Pistoia e candidato alle regionali.