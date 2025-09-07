Giostra del Saracino, vince Porta del Foro

Arezzo, 7 settembre 2025 – È stato il quartiere di Porta del Foro ad aggiudicarsi la 148/a edizione della Giostra del Saracino ad Arezzo, al termine di una competizione emozionante e ricca di colpi di scena.

La manifestazione, svoltasi davanti a tribune completamente esaurite - tra il pubblico anche Eugenio Giani, il governatore toscano uscente nuovamente candidato per il centrosinistra, il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, che corre alle regionali per il centrodestra, e l'europarlamentare Roberto Vannacci, vicesegretario della Lega - ha visto i quattro storici quartieri di Porta Sant'Andrea, Porta del Foro, Porta Santo Spirito e Porta Crucifera sfidarsi come sempre nella suggestiva cornice di Piazza Grande ad Arezzo. Il clima era quello delle grandi occasioni, con un pubblico caloroso e partecipe che ha seguito con il fiato sospeso ogni carriera. Con questa vittoria, Porta del Foro, ultima dell'albo d'oro, raggiunge le 28 vittorie: il successo mancava ai giallocremisi dal 2019. Grande prova di Francesco Rossi che ha colpito due centri che valgono la Lancia d'oro dedicata a Giovanni Pierluigi da Palestrina