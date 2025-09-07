Corpo a corpo con sfumature

Andrea Martini
Corpo a corpo con sfumature
Arezzo
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Italia campione del mondoIncidente mortaleCarlo Acutis miracoliChiude negozioEclissi di lunaMeteo previsioni
Acquista il giornale
Cultura e spettacoliGiostra del Saracino, vince Porta del Foro
7 set 2025
REDAZIONE AREZZO
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Arezzo
  3. Cultura e spettacoli
  4. Giostra del Saracino, vince Porta del Foro

Giostra del Saracino, vince Porta del Foro

Edizione numero 148 con emozione e colpi di scena. In tribuna Giani, Tomasi e Vannacci

Trionfo di Porta del Foro (Cristini)

Trionfo di Porta del Foro (Cristini)

Per approfondire:

Arezzo, 7 settembre 2025 –  È stato il quartiere di Porta del Foro ad aggiudicarsi la 148/a edizione della Giostra del Saracino ad Arezzo, al termine di una competizione emozionante e ricca di colpi di scena.

La manifestazione, svoltasi davanti a tribune completamente esaurite - tra il pubblico anche Eugenio Giani, il governatore toscano uscente nuovamente candidato per il centrosinistra, il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, che corre alle regionali per il centrodestra, e l'europarlamentare Roberto Vannacci, vicesegretario della Lega - ha visto i quattro storici quartieri di Porta Sant'Andrea, Porta del Foro, Porta Santo Spirito e Porta Crucifera sfidarsi come sempre nella suggestiva cornice di Piazza Grande ad Arezzo. Il clima era quello delle grandi occasioni, con un pubblico caloroso e partecipe che ha seguito con il fiato sospeso ogni carriera. Con questa vittoria, Porta del Foro, ultima dell'albo d'oro, raggiunge le 28 vittorie: il successo mancava ai giallocremisi dal 2019. Grande prova di Francesco Rossi che ha colpito due centri che valgono la Lancia d'oro dedicata a Giovanni Pierluigi da Palestrina

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata