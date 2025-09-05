Arezzo, 5 settembre 2025 – Giostra del Saracino: modifiche al traffico e alla sosta

In occasione della Giostra del Saracino, in programma domenica 7 settembre, sono adottati i seguenti provvedimenti sulla disciplina della circolazione.

-Dalle ore 8:00 alle ore 21:00, e comunque fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, compresi quelli muniti di autorizzazioni speciali in deroga, nelle seguenti strade/piazza: piazza del Duomo, piazza della Libertà, via Ricasoli, via dei Pileati, piazza Madonna del Conforto, via dell'Orto, Corso Italia (nel tratto compreso tra via Vasari e via Roma), piazza San Michele, via Cavour (nel compreso tra piazza San Francesco e Corso Italia), via Cesalpino, via Sassoverde, via San Domenico (nel tratto compreso tra via della Chiassaia e piazza San Domenico), piazza San Domenico.

-Dalle ore 8:00 alle ore 21:00, e comunque fino a cessate esigenze, è altresì istituito il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga in via Guido Monaco (nel tratto compreso tra via Garibaldi e piazza San Francesco), piazza San Francesco, via Mazzini, piaggia San Bartolomeo (nel antistante la chiesa “San Giovanni Battista”), piazza e via San Niccolò, piazzetta di San Lorenzo, piaggia San Lorenzo, piazza di Porta Crucifera, via degli Albergotti, piazza del Commissario, via della Bicchieraia.

-Dalle ore 8:00 alle ore 17:00, e comunque fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga, in entrambi i lati del tratto di via Guido Monaco compreso tra via Garibaldi e piazza Guido Monaco, piazza Guido Monaco, via Roma, via Garibaldi (tratto compreso tra Corso Italia e piazza Sant'Agostino). In tali strade (ed in quelle che vi si immettono) è altresì temporaneamente vietato il transito di tutti i veicoli, compresi quelli in servizio per il trasporto collettivo di persone, durante la cerimonia della lettura del bando al mattino e del corteggio storico al pomeriggio, rispettivamente negli orari 10:00 - 12:00 e 14:00 - 17:00.

-Dalle ore 8:00 alle ore 21:00, e comunque fino a cessate esigenze, sono precluse al transito dei veicoli, compresi quelli per il trasporto collettivo di persone, le strade della zona a monte di via Garibaldi e via della Minerva, incluse via di San Clemente (tratto compreso tra via Garibaldi e via San Domenico), via e piazza San Domenico, via Sassoverde e via Ricasoli, ad eccezione dei veicoli in servizio da piazza, di assistenza, di soccorso, di emergenza e di polizia, dei residenti, previa esibizione di idoneo documento di riconoscimento agli agenti del traffico.

-Negli orari 10:00 - 12:00 e 14:00 - 17:00, nella zona sopra indicata, il divieto di transito è esteso anche ai veicoli in servizio da piazza, di assistenza, di soccorso, di emergenza, di Polizia ed a quelli dei residenti. Sono inoltre sospese le concessioni dei passi carrabili ivi ubicati.

-Dalle ore 14:00 alle ore 21:00, e comunque fino al termine della manifestazione, è vietato l'accesso dei pedoni in piazza Grande, ad eccezione dei residenti, di coloro che sono muniti di biglietto di ingresso e degli organizzatori della manifestazione.