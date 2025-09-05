Apertura straordinaria della Fortezza del Girifalco a Cortona

Arezzo, 5 settembre 2025 – Fondazione CR Firenze accompagna anche quest’anno Cortona On The Move, un festival che è diventato non solo un punto di riferimento internazionale per la fotografia contemporanea, ma anche un esempio virtuoso di come la cultura possa rigenerare i territori, creare connessioni e stimolare nuovi sguardi sul presente. Fondazione CR Firenze crede profondamente nella cultura come strumento di crescita collettiva, inclusione e coesione sociale: è per questo che dal 2016 sostiene questo progetto contribuendo anche alla riqualificazione della Fortezza del Girifalco, uno degli spazi simbolo del festival.

In occasione del Festival Cortona on the Move sarà possibile visitare il 12 settembre, dalle 10 alle 13, la Fortezza e le mostre fotografiche in corso al suo interno.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su