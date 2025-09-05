Sansepolcro, accolto in sala del Consiglio il gruppo ceco protagonista del concerto di domenica in Duomo

Arezzo, 5 settembre 2025 – Le feste del Palio, occasione per rinnovare amicizie e tradizioni. Accolto in sala del Consiglio il gruppo ceco protagonista del concerto di domenica in Duomo.

Questa mattina la sala del Consiglio Comunale di Sansepolcro ha accolto i giovani coristi del gruppo ceco Krumlovsti Pistci, arrivati ​​in città grazie al patto di amicizia con l' , che con grande passione organizza ogni anno il Mercato di Sant'Egidio e che quest'anno ha ampliato il calendario degli appuntamenti legati alle Feste del Palio con eventi tradizionali degni di nota.

L'assessore Francesca Mercati ha dato il benvenuto ufficiale agli ospiti, sottolineando come momenti come questo rappresenta non solo uno scambio culturale, ma un autentico ponte di amicizia e collaborazione tra comunità diverse.

Un ringraziamento speciale va all'Associazione Rinascimento nel Borgo per l'instancabile lavoro, agli amici cechi che ci hanno onorato della loro presenza e alla traduttrice che ha permesso un dialogo diretto e cordiale.