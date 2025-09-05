San Giovanni, sostegno alla Global Sumud Flotilla e gli aiuti per Gaza

Arezzo, 5 settembre 2025 – Sit in a San Giovanni per sostenere la Global Sumud Flotilla e gli aiuti per Gaza

Sabato 6 settembre al ponte Pertini

Il ponte Sandro Pertini di San Giovanni Valdarno sarà la sede del sit a sostegno della Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria che sta tentando di portare aiuti alla popolazione palestinese rompendo il blocco israeliano sulla Striscia. Appuntamento alle ore 21.30 di sabato 6 settembre.

Global Sumud Flotilla è una coalizione di persone comuni – organizzatori, umanitari, medici, artisti, clero, avvocati e marittimi – che credono nella dignità umana e nel potere dell'azione nonviolenta: “Abbiamo lanciato una mobilitazione coordinata a livello globale per terra, mare e aria… I nostri sforzi si basano su decenni di resistenza palestinese e solidarietà internazionale. Anche se apparteniamo a nazioni, fedi e credenze politiche diverse, siamo uniti da un'unica verità: l'assedio e il il il genocidio devono finire”.

Nella provincia di Arezzo un vasto schieramento di associazioni, sindacati e partiti sta sostenendo questa iniziativa. Ecco il sit in di sabato a San Giovanni che è stato presentato stamani nel corso di una conferenza stampa che si è svolta nella sede della Cgil. Gli organizzatori del sit sostengono “l'iniziativa umanitaria e nonviolenta promossa dalla Global Sumud Flotilla, partita dal basso, mobilitando singole persone di ogni parte del mondo per rompere l'embargo e l'isolamento della popolazione palestinese di Gaza, assediata ed affamata”.