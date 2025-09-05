Punto digitale facile al Coop.fi di Montevarchi

Arezzo, 5 settembre 2025 – I Punti Digitale Facile arrivano anche nei Coop.fi: grazie alla collaborazione con Regione Toscana da oggi il servizio di supporto nell’uso delle nuove tecnologie prende il via nel punto vendita Coop di Montevarchi, in Via dell’Oleandro dove il punto digitale vede la collaborazione del Comune di Montevarchi e la partecipazione della Misericordia di Montevarchi che presidierà lo sportello, fornendo informazioni e aiuto pratico nell’accesso ai servizi digitali.

Lo sportello è stato inaugurato questa mattina presso la galleria commerciale e sarà aperto il martedì, dalle 16.30 alle 18.30, e il venerdì, dalle 10 alle 12. Da giugno lo sportello è attivo anche a Pisa, al Coop.fi Cisanello, a Pistoia, a San Giuliano Terme (PI), nello spazio Bibliocoop del Coop.fi Arena Metato e a Firenze, presso il Coop.fi di Gavinana e nei punti vendita di Lucca Viale Puccini, San Giovanni Valdarno e Terranuova Bracciolini.

L’avvio dei Punti Digitale Facile rientra in un più ampio progetto promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, destinato a raggiungere almeno due milioni di cittadini entro il 2026, grazie a tremila Punti Digitale Facile.

In Toscana quelli aperti sono già 169 ai quali si aggiungono anche i Punti che verranno via via attivati nei supermercati di Unicoop Firenze. Obiettivo del progetto è fornire competenze digitali di base e supportare le fasce della popolazione più esposte ai rischi del divario digitale culturale che attualmente allontana l’Italia dalla media europea.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina, venerdì 5 settembre, nella galleria del Coop.fi di Montevarchi, alla presenza di Cristina Ciabattini, Presidente della sezione soci Coop di Montevarchi, Lia Vasarri, Consigliera di Sorveglianza Unicoop Firenze e dei volontari della Misericordia di Montevarchi.

Le dichiarazioni «In una società che cambia velocemente per effetto delle tecnologie è fondamentale che l’Amministrazione comunale stia attenta a tutti, in particolare alle fasce più fragili della popolazione, affinché nessuno rimanga indietro o si senta escluso dai servizi.

Punto Facile Digitale svolge questa funzione di ridurre in primis il divario culturale e generazionale, promuovendo le competenze di base, rendendo la tecnologia accessibile e favorendo così l’inclusione digitale di cittadini di ogni età.

Un passo concreto verso una comunità moderna, ma anche più vicina alle esigenze delle persone», dichiara Lorenzo Allegrucci, Assessore al sociale del Comune di Montevarchi «Accanto alla collaborazione con il Comune di Montevarchi, siamo grati a Unicoop Firenze di accoglierci nella sede di Montevarchi per poter estendere a più persone possibili il nostro supporto in tutte quelle attività e procedure che sempre più richiedono una preparazione al digitale», afferma Marco Storri, Governatore della Misericordia di Montevarchi «Con grande soddisfazione apriamo le porte al progetto dei Punti digitale facile che oggi inauguriamo qui a Montevarchi.

Ringraziamo Regione Toscana, il Comune di Montevarchi e la Misericordia di Montevarchi per questa nuova opportunità che mettiamo a disposizione dei nostri soci e clienti.

Con questo nuovo sportello confidiamo di dare un buon servizio e di avviare un’esperienza che sarà un arricchimento per tutti: rivolgersi al punto digitale facile, attivo da oggi e tutti i martedì e venerdì, significa trovare un luogo di riferimento, dove acquisire consapevolezza, autonomia e nuove competenze», dichiara Lia Vasarri, Consigliera di Sorveglianza Unicoop Firenze I servizi offerti Presso il Pdf è possibile attivare la Carta d'identità elettronica, accedere ai servizi digitali sanitari regionali a partire dalla tessera sanitaria, attivare e consultare il proprio fascicolo sanitario elettronico, prenotare esami e prestazioni attraverso il Centro unico di prenotazione (Cup), ma sarà anche possibile prenotare appuntamenti in Questura per richiedere o rinnovare il passaporto.

Tra le prestazioni dei Pdf rientrano anche i servizi digitali scolastici, i pagamenti alle Pubbliche amministrazioni (attraverso PagoPa) e le altre prestazioni connesse alla propria identità digitale, come lo Spid (il Sistema pubblico di identità digitale), la Cns (Carta nazionale dei servizi) e la Cie (Carta d'identità elettronica).

I Pdf sono un servizio finanziato grazie ai fondi dell’Unione Europea e fanno parte del Programma “Repubblica digitale” del Dipartimento per la trasformazione digitale. Scopo della rete di Punti digitale facile è garantire una presenza capillare sul territorio per diffondere l’alfabetizzazione digitale che, insieme a una connessione di qualità, dovrebbe porre le condizioni per un superamento del divario digitale.

L’obiettivo individuato per l’operazione è rappresentato dalle fasce più a rischio per quanto riguarda il divario digitale che attualmente allontana l’Italia dalla media europea e vede solo il 46% della popolazione in possesso delle competenze digitali di base a fronte del 54% nel resto dell’Unione Competenze digitali In concreto, i Punti Digitale Facile aiutano il cittadino a gestire la propria identità digitale, navigare in rete, riconoscere le fake news, effettuare chiamate o videochiamate, fare acquisti on line, utilizzare i propri servizi bancari, l’app Io o accedere all’anagrafe della popolazione residente.

Senza dimenticare il supporto pratico e dedicato anche su altri servizi, come la dichiarazione dei redditi precompilata, l’abbonamento per il trasporto pubblico locale, i servizi previdenziali o quelli assistenziali. Obiettivo del progetto è quello di accrescere le competenze digitali per favorire l’uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie.