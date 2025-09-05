Andrea Pifferi in concerto al La.B di Pratovecchio

Arezzo, 5 settembre 2025 – Dopo aver fatto vibrare i palchi da Bologna a Perugia, da Firenze a Pesaro, Andrea Pifferi porta la sua voce intima e potente al La.B – Neuroni in Movimento (ex Lanificio Berti, via Uffenheim 5), domenica 7 settembre alle ore 21.

Con il suo stile che intreccia cantautorato e soul, arricchito da improvvisazioni dal respiro arabeggiante e atmosfere progressive, Andrea Pifferi trasforma ogni concerto in un’esperienza collettiva: una confessione cantata, capace di unire palco e pubblico in un’unica vibrazione.

Il concerto si inserisce nel progetto di ri-generazione dell’ex lanificio Berti, Lab Giovani: Spazio, Creatività e Comunità, un luogo storico che rinasce come centro culturale gestito dai giovani del territorio, affiancati dall’associazione Pratoveteri Aps, dove, in controtendenza a un’epoca che spesso spinge verso l’isolamento, si costruiscono nuove relazioni.

Il progetto è realizzato grazie al bando "Siete Presente. Giovani e associazionismo. Ed. 2025", promosso dal Cesvot e finanziato da Regione Toscana - Giovanisì, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo della Fondazione CR Firenze. “Ogni evento è un filo che si intreccia con la comunità – spiegano gli organizzatori – perché crediamo che il futuro si possa ancora tessere insieme, con arte, coraggio e voglia di incontrarsi davvero”.

Il La.B, infatti, vuole essere un laboratorio di idee, di musica e di bellezza, che contrasta lo spopolamento dei borghi e ridà vita e opportunità al cuore del Casentino. Il concerto di Andrea Pifferi è un invito ad ascoltare, a lasciarsi trasportare, a condividere emozioni in uno spazio che non è solo palco, ma casa di chi sogna e costruisce futuro.

PROSSIMI APPUNTAMENTI: • Giovedì 12 settembre, ore 21.00 – Stand-up comedy “La tana, ovvero quando muoiono i draghi” con Pasquale Volpe e Giuseppe Armillotta • Domenica 14 settembre, ore 18.00 – StoryLab: “Il lato nascosto dello sport: pressioni, aspettative e il coraggio di affrontarle” con Pippo Russo e Paolo Tirinnanzi, conduce Francesco Caremani • Domenica 12 ottobre, ore 18.30 – AperiLab con AVIS e musica dal vivo con Lospazio.