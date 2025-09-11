Ripartono le attività scolastiche e sportive per le ospiti di Casa Thevenin

Arezzo, 11 settembre 2025 – Con la fine delle vacanze estive e l’inizio del nuovo anno scolastico, anche per le ospiti di Casa Thevenin ripartono le attività di studio, sportive, ricreative e teatrali.

Un impegno importante, che ogni anno si rinnova a settembre e che rappresenta un passo fondamentale per garantire ai ragazzi e alle ragazze accolti la possibilità di sentirsi “a casa”, al pari dei loro coetanei.

Quest’anno, a rendere possibile tutto ciò, è la Fondazione “Luigi Fucci”, nata per volontà dei familiari del giovane imprenditore prematuramente scomparso nel luglio 2023. La Fondazione ha deciso di sostenere in modo concreto Casa Thevenin, facendosi carico delle iscrizioni ai corsi e alle attività extrascolastiche delle ospiti.

Grazie al contributo della Fondazione, i ragazzi e le ragazze potranno frequentare corsi di yoga, hip hop, karate, calcio – incluso il percorso sportivo di una giovane calciatrice già inserita da tempo nei ranghi dell’Arezzo Calcio Femminile – oltre ad attività in palestra, corsi di danza e percorsi teatrali presso la Libera Accademia, da sempre vicina alla realtà di Casa Thevenin.

Parte della donazione sarà inoltre destinata a coprire le spese per i testi scolastici, un supporto essenziale considerando che quest’anno ben 17 ospiti frequenteranno le scuole medie e superiori.

“Ringraziamo di cuore la Fondazione Luigi Fucci – dichiara il presidente di Casa Thevenin Sandro Sarri – non solo per il significativo contributo economico, ma soprattutto per l’attenzione e la sensibilità dimostrate. Grazie al loro sostegno possiamo offrire alle nostre ospiti non semplici attività, ma vere e proprie opportunità di crescita, socialità e rinascita, fondamentali in un momento della loro vita non sempre facile”.

Il gesto della Fondazione “Luigi Fucci” rappresenta un esempio di come la solidarietà possa trasformarsi in possibilità concrete per i giovani, dando loro strumenti per costruire il proprio futuro con fiducia e speranza.