Terranuova Bracciolini: da lunedì chiude il centro di raccolta di via del Fiume

Arezzo, 11 settembre 2025 – Il Comune di Terranuova Bracciolini e Sei Toscana informano che, a partire da lunedì 15 settembre (compreso), il centro di raccolta di via del Fiume sarà chiuso al pubblico.

In attesa della realizzazione di un centro di raccolta temporaneo, per garantire comunque continuità di servizio, le amministrazioni di Terranuova Bracciolini e di Loro Ciuffenna hanno siglato una convenzione che, dal 15 settembre, permetterà l’accesso ai due centri di raccolta di Loro Ciuffenna a tutti i cittadini residenti a Terranuova Bracciolini.

Da lunedì 15 settembre (compreso) i residenti (o proprietari di seconde case iscritti al ruolo Tari) a Terranuova Bracciolini potranno dunque utilizzare liberamente le due strutture di Loro Ciuffenna, che vedranno anche un’estensione degli orari di apertura così da garantire un conferimento dei rifiuti più semplice, comodo e veloce.

Dal 15 settembre, il centro di raccolta di via Saragat a Loro Ciuffenna sarà aperto tutti i lunedì e giovedì dalle 9 alle 12; martedì, mercoledì e venerdì dalle 14:30 alle 17:45, il sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 e la domenica dalle 9:30 alle 12:30. Sempre dal 15 settembre, il centro di raccolta di San Giustino Valdarno a Loro Ciuffenna sarà aperto martedì e venerdì dalle 10 alle 12; mercoledì e giovedì dalle 17 alle 19; sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17 e la prima, seconda, terza e quarta domenica del mese dalle 9:30 alle 12:30.

Comune e Sei Toscana ricordano che è sempre attivo e disponibile il servizio gratuito di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti. Per prenotare il servizio è possibile chiamare il numero verde 800127484, compilare l’apposito form su https://seitoscana.it/ritiro-ingombranti o utilizzare l’app Iren Ambiente (scaricabile gratuitamente sia per sistemi iOS che Android).