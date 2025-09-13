Se la Polonia si blinda

Beppe Boni
Arezzo, incidente in via Anconetana: è morto l'uomo sbalzato dallo scooter
13 set 2025
REDAZIONE AREZZO
Arezzo, incidente in via Anconetana: è morto l’uomo sbalzato dallo scooter

Il 50enne stava rientrando a casa quando si è scontrato frontalmente con un’auto che procedeva nella direzione opposta

L'auto coinvolta nell'incidente in via Anconetana (Foto Falsetti)

Arezzo, 13 settembre 2025 – Tragedia ad Arezzo. Non ce l’ha fatta l’uomo di 50 anni coinvolto nel grave incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, 12 settembre, lungo via Anconetana, nel tratto tra la località La Pace e lo Scopetone. 

L’uomo, un noto ristoratore, stava rientrando a casa in scooter quando si è scontrato frontalmente con un’auto che procedeva nella direzione opposta. L’impatto è stato molto violento, e subito è stato richiesto l’intervento immediato dei soccorritori. 

Sul posto sono arrivate due ambulanze, una della Misericordia di Arezzo e una della Croce Rossa, mentre una squadra dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza l’area.

Dopo essere stato stabilizzato sul posto, il 50enne è stato trasferito d’urgenza nel piazzale antistante la chiesa di Staggiano, dove è atterrato l’elisoccorso Pegaso, diretto all’ospedale fiorentino di Careggi. Nonostante le cure tempestive, purtroppo l’uomo è deceduto a causa della gravità delle lesioni riportate.

