Scooter contro auto, gravissimo un uomo di 50 anni

Arezzo, 12 settembre 2025 – Gravissimo incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 12 settembre, lungo via Anconetana, nel tratto tra la località La Pace e lo Scopetone.

A rimanere seriamente ferito è stato un uomo di 50 anni. Secondo le prime ricostruzioni, si è trattato di uno scontro frontale tra una vettura diretta verso il centro di Arezzo e lo scooter su cui viaggiava l’uomo, che procedeva nella direzione opposta.

L’impatto è stato particolarmente violento, tanto da richiedere l’intervento immediato dei soccorsi.

Sul posto sono arrivate due ambulanze, una della Misericordia di Arezzo e una della Croce Rossa, mentre una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta a supporto per mettere in sicurezza l’area.

La polizia municipale ha chiuso temporaneamente al traffico il tratto di strada interessato e avviato i rilievi per accertare la dinamica esatta dell’incidente.

Dopo essere stato stabilizzato sul posto, il 50enne è stato trasferito d’urgenza nel piazzale antistante la chiesa di Staggiano, dove era appena atterrato l’elisoccorso Pegaso.

Il mezzo, dopo pochi minuti, è ripartito in direzione dell’ospedale fiorentino di Careggi, dove il ferito è stato ricoverato in condizioni gravi.

La drammatica notizia dell’ennesimo incidente stradale sulle strade aretine ha subito fatto il giro della città, suscitando preoccupazione tra clienti e conoscenti del ristoratore, molto noto e apprezzato in ambito locale.