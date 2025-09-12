Se la Polonia si blinda

Beppe Boni
Se la Polonia si blinda
Arezzo
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Classifica pizzerieCaso CocciTramvia FirenzeCubo NeroFunghiTaxi solidale
Acquista il giornale
CronacaReferendum sulla sanità. Anche le Liste Civiche Sangiovannesi in prima fila
12 set 2025
MARCO CORSI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Arezzo
  3. Cronaca
  4. Referendum sulla sanità. Anche le Liste Civiche Sangiovannesi in prima fila

Referendum sulla sanità. Anche le Liste Civiche Sangiovannesi in prima fila

Domani sarà possibile raccogliere le firme contro le mega Asl anche in piazza Cavour a San Giovanni.

Il comitato promotore del referendum

Il comitato promotore del referendum

Arezzo, 12 settembre 2025 – Domani, sabato 13 settembre, sarà il “Firma Day”, giornata promossa dal Comitato per il Referendum Consultivo Sanità Toscana con eventi e presìdi in tutte le province della regione. Obiettivo: raccogliere le firme necessarie a indire un referendum consultivo sulla riforma sanitaria che, con la legge regionale n. 84 del 2015, ha accorpato le aziende sanitarie in tre grandi ASL su base vasta. A San Giovanni Valdarno le Liste Civiche Sangiovannesi saranno in Piazza Cavour, dalle ore 9:30 alle 13:00, per la raccolta firme aperta ai cittadini dell’intera provincia di Arezzo.

«Con questo referendum vogliamo restituire voce ai cittadini – spiegano le Liste Civiche – e rimettere in discussione una riforma che già dieci anni fa contestammo, sostenendo con il Comitato Sanità Pubblica la proposta di un referendum abrogativo». A dieci anni dall’introduzione della riforma, i promotori sottolineano come gli obiettivi dichiarati non siano stati raggiunti. Al contrario, si sarebbero aggravati i problemi del sistema sanitario toscano: liste di attesa sempre più lunghe, depotenziamento degli ospedali periferici, carenza di personale medico e infermieristico, taglio di circa mille posti letto negli ospedali pubblici, sovraffollamento dei pronto soccorso e aumento della mobilità sanitaria verso altre regioni.

Anche sul piano economico, le Liste Civiche evidenziano ritardi nei bilanci, difficoltà di liquidità, mancanza di trasparenza e problemi di coordinamento tra le aziende sanitarie. «Secondo i dati Istat, circa 200.000 cittadini toscani hanno rinunciato a curarsi per motivi logistici ed economici» – afferma Catia Naldini, portavoce del Comitato Toscano Sanità. «La riforma ha inoltre ridotto il ruolo dei sindaci e delle istituzioni locali, che non possono più esercitare appieno le funzioni di rappresentanza e di tutela della salute pubblica».

Il referendum consultivo, che non prevede quorum, si terrà se entro il 30 settembre saranno raccolte almeno 30.000 firme. In quel caso, tutti i cittadini toscani saranno chiamati a esprimersi sull’efficacia della riforma sanitaria e a indicare se tornare a un modello più vicino ai bisogni dei territori. «È un passaggio fondamentale – ribadiscono le Liste Civiche Sangiovannesi – perché consente ai cittadini di riappropriarsi del diritto di scelta su un tema vitale come la sanità». Oltre agli uffici comunali, sarà possibile firmare nei seguenti presìdi: Oggi è domani dalle ore 8:30-12:30 e 15:00-18:00 presso l'ospedale S. Maria alla Gruccia (area pubblica, lato Montevarchi) Sabato 13 settembre – ore 9:30-12:30 in Piazza Cavour, San Giovanni Valdarno (zona mercato)

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata