Vigili del fuoco, Prisco ad Arezzo: “In arrivo più uomini e mezzi”

Arezzo, 12 settembre 2025 – Il Sottosegretario Prisco in visita al Comando dei Vigili del Fuoco di Arezzo Il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, On. Emanuele Prisco, ha fatto visita al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Arezzo.

Ad accompagnarlo il Capo del Corpo Nazionale, ing. Eros Mannino, il Direttore Centrale per le Risorse Umane, Prefetto Maddalena De Luca, e il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco della Toscana, ing. Marco Frezza. All’evento erano presenti il Sig. Prefetto di Arezzo, dott. Clemente Di Nuzzo, e i sindaci dei territori nei quali sono presenti sedi del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. All’arrivo, l’On. Prisco è stato accolto dal Comandante Arch. Fabrizio Baglioni, dalle Autorità presenti e da una rappresentanza d’onore del personale operativo.

Nel corso della visita alla caserma di via degli Accolti, il Sottosegretario ha assistito alla cerimonia della calata della bandiera dal castello di manovra e, successivamente, al saggio ginnico del Gruppo Sportivo dei Vigili del Fuoco. Il Comandante provinciale, Arch. Fabrizio Baglioni, ha rivolto un saluto alle Autorità intervenute, esprimendo gratitudine e sottolineando come la visita costituisca motivo di orgoglio e importante riconoscimento per il lavoro svolto quotidianamente dal personale del Corpo.

Nel corso dell’evento, il Sottosegretario Prisco ha incontrato i familiari dei Vigili del Fuoco scomparsi a causa del glioblastoma, ribadendo l’impegno del Governo sul fronte della ricerca scientifica e sottolineando come gli studi in corso sugli effetti dei PFAS stiano proseguendo con attenzione e rigore anche per garantire ai Vigilifel Fuoco di lavorare in sicurezza. Il Sottosegretario ha inoltre salutato il personale annunciando un importante incremento di organico e l’imminente arrivo di nuove automezzi, tra cui una nuova autoscala destinata al Comando di Arezzo, fondamentale per il potenziamento operativo del territorio.

Il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ing. Eros Mannino, ha espresso il suo apprezzamento per l’attività svolta quotidianamente dal Comando aretino, sottolineando l’elevata professionalità e lo spirito di servizio che contraddistinguono il personale, evidenziando inoltre l’importanza di investire in formazione continua, innovazione tecnologica e sicurezza.

Altri interventi istituzionali hanno rimarcato il ruolo fondamentale dei Vigili del Fuoco nei territori, quale presidio di sicurezza, prevenzione e pronto intervento. La visita si è conclusa con un incontro con le Organizzazioni Sindacali, occasione utile per un confronto costruttivo sui temi legati all’attività lavorativa, alle esigenze operative e alle prospettive di crescita e valorizzazione del Corpo Nazionale.