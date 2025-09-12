Giostra, i tempi delle carriere e della Prova Generale

Arezzo, 11 settembre 2025 – Sono state aperte oggi le buste contenenti i tempi delle carriere della 148esima Giostra del Saracino e della sua Prova Generale.
Di seguito tutti i tempi realizzati dai giostratori.
GIOSTRA DEL SARACINO 148ESIMA EDIZIONE 7 SETTEMBRE 2025
1^ carriera
Porta Crucifera, Gabriele Innocenti: 4,49 secondi
Porta Sant’Andrea, Tommaso Marmorini: 4,45 secondi
Porta Santo Spirito, Gianmaria Scortecci: 4,58 secondi
Porta del Foro, Francesco Rossi: 4,48 secondi
2^ carriera
Porta Crucifera, Lorenzo Vanneschi: 4,59 secondi
Porta Sant’Andrea, Saverio Montini: 4,27 secondi
Porta Santo Spirito, Elia Cicerchia: 4,59 secondi
Porta del Foro, Matteo Vitellozzi: 4,63 secondi
1^ Spareggio
Porta Sant’Andrea, Saverio Montini: 4,52 secondi
Porta del Foro, Francesco Rossi: 4,60 secondi
2^ Spareggio
Porta Sant’Andrea, Tommaso Marmorini: 4,49 secondi
Porta del Foro, Matteo Vitellozzi: 4,58 secondi
PROVA GENERALE 5 SETTEMBRE 2025
1^ carriera
Porta Crucifera, Niccolò Nassi: 4,63 secondi
Porta Sant’Andrea, Elia Verni: 4,50 secondi
Porta Santo Spirito, Elia Taverni: 4,58 secondi
Porta del Foro, Giulio Vedovini: 4,59 secondi
2^ carriera
Porta Crucifera, Gianmatteo Marmorini: 4,43 secondi
Porta Sant’Andrea, Matteo Bruni: 4,53 secondi
Porta Santo Spirito, Elia Pineschi: 4,68 secondi
Porta del Foro, Niccolò Scarpini: 4,56 secondi