Beppe Boni
Se la Polonia si blinda
Arezzo
CronacaGiostra, i tempi delle carriere e della Prova Generale
12 set 2025
REDAZIONE AREZZO
Giostra, i tempi delle carriere e della Prova Generale

Aperte le buste

Giostra del Saracino

Giostra del Saracino

Arezzo, 11 settembre 2025 – Sono state aperte oggi le buste contenenti i tempi delle carriere della 148esima Giostra del Saracino e della sua Prova Generale.

Di seguito tutti i tempi realizzati dai giostratori.

GIOSTRA DEL SARACINO 148ESIMA EDIZIONE 7 SETTEMBRE 2025

1^ carriera

Porta Crucifera, Gabriele Innocenti: 4,49 secondi

Porta Sant’Andrea, Tommaso Marmorini: 4,45 secondi

Porta Santo Spirito, Gianmaria Scortecci: 4,58 secondi

Porta del Foro, Francesco Rossi: 4,48 secondi

2^ carriera

Porta Crucifera, Lorenzo Vanneschi: 4,59 secondi

Porta Sant’Andrea, Saverio Montini: 4,27 secondi

Porta Santo Spirito, Elia Cicerchia: 4,59 secondi

Porta del Foro, Matteo Vitellozzi: 4,63 secondi

1^ Spareggio

Porta Sant’Andrea, Saverio Montini: 4,52 secondi

Porta del Foro, Francesco Rossi: 4,60 secondi

2^ Spareggio

Porta Sant’Andrea, Tommaso Marmorini: 4,49 secondi

Porta del Foro, Matteo Vitellozzi: 4,58 secondi

PROVA GENERALE 5 SETTEMBRE 2025

1^ carriera

Porta Crucifera, Niccolò Nassi: 4,63 secondi

Porta Sant’Andrea, Elia Verni: 4,50 secondi

Porta Santo Spirito, Elia Taverni: 4,58 secondi

Porta del Foro, Giulio Vedovini: 4,59 secondi

2^ carriera

Porta Crucifera, Gianmatteo Marmorini: 4,43 secondi

Porta Sant’Andrea, Matteo Bruni: 4,53 secondi

Porta Santo Spirito, Elia Pineschi: 4,68 secondi

Porta del Foro, Niccolò Scarpini: 4,56 secondi

