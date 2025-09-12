Se la Polonia si blinda

Se la Polonia si blinda
Arezzo
Scuole dell'infanzia: il contributo del Ministero dell'Istruzione e del Merito
12 set 2025
REDAZIONE AREZZO
Scuole dell’infanzia: il contributo del Ministero dell’Istruzione e del Merito

Le domande possono essere presentate fino a martedì 30 settembre

Scuola infanzia

Arezzo, 12 settembre 2025 – Su https://www.comune.arezzo.it/novita/bando-miur-scuola-infanzia-erogazione-contributo-rimborso-rette-di-frequenza- è pubblicato il bando per la richiesta del contributo MIUR ai fini del rimborso delle rette di frequenza corrisposte dalle famiglie per le scuole dell’infanzia comunali e private nell’anno scolastico 2024/2025.

Le domande possono essere presentate fino a martedì 30 settembre esclusivamente su modulo online. Al suddetto link sono contenute tutte le informazioni sui requisiti richiesti, sui tempi di compilazione delle graduatorie provvisoria e definitiva e sulla possibilità di richiedere supporto nella compilazione dell’istanza.

