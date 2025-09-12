“Via Romana in Festa”: le modifiche al traffico e alla sosta

Arezzo, 12 settembre 2025 – Sabato 13 settembre in occasione della manifestazione “Via Romana in Festa”, dalle ore 16:00 del alle ore 02:00 di domenica 14, è istituito il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti, in ambo i lati del tratto di via Romana compreso tra via Adigrat e la rotatoria via Romana/viale Dante, incluso il piazzale antistante alla chiesa di San Marco.

E' inoltre istituito il divieto di transito di tutti i veicoli nel tratto di via Romana compreso tra la rotatoria via Romana/viale Dante e via G. Verga. Il tratto di via Romana compreso tra v.le Don Minzoni e via G. Verga è disciplinato a senso unico di circolazione in detta direzione di marcia, con transito consentito soltanto ai residenti ed ai fruitori delle strutture ricettivo/commerciali di via Adigrat, via G. Giusti e via G. Verga.

E' istituito il divieto di transito dei veicoli, ad eccezione dei residenti e dei fruitori degli accessi laterali, in via G. Salvadori (tratto compreso tra via Padre Teodosio e via Romana); via G. Pascoli; largo Pontalto; via Luigi Capuana; via Ugo Foscolo (tratto compreso tra via Romana e via Padre Teodosio); via Lorenzo Pignotti; via Giacomo Leopardi. L'accesso alle predette strade, da parte degli autorizzati, è sempre consentito dalle rispettive intersezioni con la S.S. 73 di via Salvadori e di via Padre Teodosio.

E' istituito il divieto di transito dei veicoli, ad eccezione dei residenti e dei fruitori degli accessi laterali, in: via Mogadiscio; via A. Manzoni; via Chiarini (tratto compreso tra il civico 1/T e via Romana).

L'accesso alle predette strade, da parte degli autorizzati, è sempre consentito da v.le Dante. Nelle strade limitrofe alla zona interessata, vengono adottate le seguenti modifiche alla circolazione: i veicoli che, provenienti da v.le Don Minzoni, accedono in via Romana, giunti all'altezza dell'intersezione con via G. Verga e via Giusti, hanno l'obbligo di svoltare rispettivamente a sinistra o a destra; i veicoli in uscita da via G. Verga, giunti all'altezza dell'intersezione con via Romana hanno l’obbligo di proseguire la marcia a diritto in direzione di via G. Giusti; i veicoli provenienti da via Vittorio Veneto, giunti all'altezza dell'intersezione semaforica via Romana/via F.lli Rosselli, hanno l'obbligo di svoltare a destra in direzione di v.le Don Minzoni; i veicoli, provenienti dall'intersezione semaforica di v.le Dante/via Chiarini, giunti all'altezza del civico 1/T di quest'ultima, hanno l'obbligo di svoltare a sinistra in direzione di v.le Dante, mentre quelli che escono dal tratto all'altezza del civico 1/T hanno l'obbligo di svoltare a destra; via Tripoli e via G. Capponi sono precluse al transito.