E’ grave una giovane investita da un’auto: paura a Sesto Fiorentino

Sesto Fiorentino, 12 settembre 2025 – Paura a Sesto Fiorentino nella serata di giovedì 11 settembre, poco prima della mezzanotte. Un’auto ha investito una donna di 29 anni. La giovane è stata portata in codice rosso all’ospedale di Careggi in pericolo di vita. Accade in via Gramsci.

Da capire cosa sia accaduto. La ragazza stava attraversando all’altezza del civico 560 quando appunto è sopraggiunta un’auto, una utilitaria, che l’ha travolta. Un violento impatto. Diverse gravi ferite per la giovane, a cui alcuni passanti e l’automobilista, che si è fermato subito, hanno fornito i primi soccorsi. Intanto, veniva chiamato il numero di emergenza.

E’ intervenuta un’ambulanza, che ha trasferito la 29enne all’ospedale di Careggi. A intervenire per i rilievi, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Signa, che adesso indagano sulla dinamica. Come di prassi in questi casi, l’automobilista è stato sottoposto agli esami tossicologici, che sono in fase di accertamento.