Maltempo e incidenti: camion si ribalta, coinvolte due auto. Paura all’uscita della FiPiLi

Empoli, 9 settembre 2025 – Grave incidente stradale all’uscita della FiPiLi. È successo intorno alle 17:30 all’altezza della rotonda che collega la superstrada con la Sr429.

Il mezzo pesante ribaltato e l'intervento dei vigili del fuoco (Foto Gasperini/Germogli)

In base a quanto comunicato dai vigili del fuoco di Firenze, un mezzo pesante si è ribaltato in strada. Risultano coinvolte anche due autovetture. Il bilancio è di tre feriti. Il mezzo pesante stava andando in direzione FiPiLi, avrebbe sbandato urtando una macchina che stava andando in senso opposto. Dopo l'incidente il camion è finito contro il guardrail e poi si è ribaltato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Empoli e con il supporto di Firenze-ovest che hanno estratto due persone dagli abitacoli coinvolti. Uno dal mezzo pesante e uno da una delle autovetture. I due sono stati poi affidati al personale sanitario intervenuto con quattro equipaggi.

Si segnalano inoltre, a causa del maltempo, allagamenti in diversi tratti della superstrada. Circolazione fortemente rallentata nel tratto Montopoli – Ponntedera in direzione Pisa.