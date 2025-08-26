Camion si ribalta, paura in strada: conducente ferito, traffico in tilt

Pisa, 26 agosto 2025 – Pomeriggio di apprensione nella zona industriale di Porta a Mare a Pisa, dove intorno alle 16:54 si è verificato un incidente stradale. Un autotreno, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltato lungo la rotonda Caduti del Lavoro, in direzione dell’ingresso della Fi-Pi-Li.

Il mezzo pesante, con il suo carico, ha occupato parte della carreggiata rendendo difficoltosa la circolazione. Sul posto, non appena lanciato l’allarme al numero unico di emergenza 112, è intervenuta immediatamente la squadra dei vigili del fuoco di Pisa per la messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata dal sinistro.

Il conducente del camion è rimasto ferito ed è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118 prontamente intervenuto.

L’incidente ha provocato pesanti disagi alla viabilità, con traffico rallentato e code sul tratto stradale interessato. Presenti anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.