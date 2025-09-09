Giuseppe Criachi spegne 80 candeline

Dal garage di casa a una delle principali realtà del territorio. È il percorso di Giuseppe Criachi (nella foto), fondatore e presidente de L’Elettrica spa di Empoli. L’imprenditore oggi spegne 80 candeline festeggiato da familiari, dipendenti e clienti nella sede aziendale del Terrafino. Classe 1945 e empolese doc, Criachi entra giovanissimo nel settore elettrico come semplice magazziniere. Poi il passo da rappresentante e infine, nel 1986, la decisione di fondare la sua azienda con la moglie Franca Brogialdi. Un percorso di famiglia condiviso con i figli Alessandro e Andrea. Dalla prima sede empolese ai punti vendita di Sansepolcro e Montecatini, fino al trasferimento nel 1992 nell’attuale sede al Terrafino: è un cammino che porta l’impresa a diventare un riferimento regionale.

Lo scatto decisivo, nel 2009, con l’acquisizione di un’azienda pistoiese: le filiali raddoppiano, da 7 a 14. Nel 2013 il superamento dei confini toscani con l’acquisizione della storica Bellentani di Bologna, poi lo sbarco in Umbria e Lazio nel 2021. Nel 2022, l’inaugurazione del Centro Distribuzione Merci di Pisa. Oggi L’Elettrica spa (impegnata anche nel sociale) conta una rete estesa nel centro Italia, restando saldamente ancorata a Empoli, dove tutto è iniziato e dove oggi verrà celebrato l’ottantesimo compleanno di Criachi, "una persona semplice - dicono i suoi stretti collaboratori - cordiale, che non ha mai rinunciato al valore dei rapporti personali, a misura di stretta di mano. Con noi ha condiviso l’idea di crescere insieme, facendo dell’impresa non solo una realtà economica, ma una comunità".