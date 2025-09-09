Il caso del medico che mancava. È arrivata Clara De Francesco : "I cittadini ora possono scegliere"

C’è voluto tempo. Ma ora i cittadini possono scegliere la nuova dottoressa, ovvero il nuovo medico di famiglia di Fucecchio. Si tratta della dottoressa Clara De Francesco, che ieri la propria attività all’Euromedica andando a sostituire il dottor Mauro Checchi a seguito del suo pensionamento. Quello della sostituzione del dottor Checchi – ricorda una nota dell’Asl – è stato un tema centrale nell’agenda degli ultimi mesi, con l’Asl Toscana Centro, l’amministrazione comunale e l’Aft Fucecchio-Cerreto Guidi impegnate in un confronto costante per riuscire a trovare un sostituto che potesse accettare l’incarico. Dopo vari annunci andati deserti, "la situazione si è finalmente sbloccata con l’arrivo della dottoressa De Francesco, che permette di garantire sul territorio un’assistenza sanitaria capillare e completa".

La carenza di medici è un fronte che l’azienda sanitaria l’Asl Toscana Centro sta monitorando e cercando di risolvere attraverso il reperimento di nuovi professionisti che possano garantire in maniera capillare l’assistenza primaria anche nelle zone più periferiche dell’ambito empolese. Il medico di famiglia rappresenta, infatti, una figura importantissima sul territorio. Il tutto nella consapevolezza della situazione di disagio – quando viene a mancare – degli assistiti, spesso persone anziane e senza mezzi per raggiungere ambulatori lontani. Tutto questo fu sottolineato anche nel luglio scorso proprio quando scoppiò il caso della difficoltosa sostituzione del dottor Checchi. Allora venne spiegato anche che in Comuni che fino a poco tempo fa erano in sofferenza, come ad esempio Castelfranco di Sotto o San Miniato, l’arrivo di nuovi medici e la creazione dei nuovi ambiti hanno per il momento risolto le criticità, e questo è ciò che l’azienda sanitaria e l’amministrazione comunale si erano impegnate a fare anche a Fucecchio. E alla fine ci sono riuscite.

Quindi ora i cittadini di Fucecchio possono pertanto scegliere la dottoressa Clara De Francesco attraverso i canali a disposizione, sia online (accedendo al "Portale cambio medico" della Regione Toscana, alla piattaforma regionale Open Toscana scegliendo il servizio "Cambio medico" oppure tramite l’app "Toscana salute"), sia recandosi al Totem PuntoSì presente all’ospedale San Pietro Igneo in piazza Lavagnini.