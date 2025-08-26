“L'arma” del cinema

Alberto Mattioli
“L'arma” del cinema
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
MeteoMercato Forte dei MarmiVota Miss ToscanaMorso da viperaMulta rifiutiCubo Nero Givone
Acquista il giornale
CronacaGrave incidente in FiPiLi, tamponamento tra tre auto e un furgone
26 ago 2025
REDAZIONE PISA
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Pisa
  3. Cronaca
  4. Grave incidente in FiPiLi, tamponamento tra tre auto e un furgone

Grave incidente in FiPiLi, tamponamento tra tre auto e un furgone

È successo dopo Cascina in direzione Firenze. Intervenuti vigili del fuoco, ambulanze e polizia stradale

L'incidente in FiPiLi e l'intervento dei vigili del fuoco

L'incidente in FiPiLi e l'intervento dei vigili del fuoco

Per approfondire:

Pisa, 26 agosto 2025 – Grave incidente in FiPiLi. È successo intorno alle 18 di oggi, martedì 26 agosto, dopo Cascina in direzione Firenze.  Tre auto e un furgone sono rimasti coinvolti in un brutto tamponamento

Lanciato l’allarme al numero unico di emergenza 112 sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori. I vigili del fuoco di Pisa hanno collaborato con il personale sanitario del 118 per soccorrere le persone coinvolte nell’incidente e poi mettere in sicurezza le autovetture. 

Al momento non si conoscono le condizioni di salute delle persone coinvolte. Sul posto si registrano lunghe code.

Intervenuta anche la polizia stradale per i rilievi e ricostruire la dinamica del tamponamento. 

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata