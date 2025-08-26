Grave incidente in FiPiLi, tamponamento tra tre auto e un furgone

Pisa, 26 agosto 2025 – Grave incidente in FiPiLi. È successo intorno alle 18 di oggi, martedì 26 agosto, dopo Cascina in direzione Firenze. Tre auto e un furgone sono rimasti coinvolti in un brutto tamponamento.

Lanciato l’allarme al numero unico di emergenza 112 sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori. I vigili del fuoco di Pisa hanno collaborato con il personale sanitario del 118 per soccorrere le persone coinvolte nell’incidente e poi mettere in sicurezza le autovetture.

Al momento non si conoscono le condizioni di salute delle persone coinvolte. Sul posto si registrano lunghe code.

Intervenuta anche la polizia stradale per i rilievi e ricostruire la dinamica del tamponamento.