Pistoia abbraccia il suo Lorenzo, morto a soli 18 anni: una città in lutto

Pistoia, 12 settembre 2025 - Profonda commozione e cordoglio a Pistoia per la morte a soli 18 anni di Lorenzo Andreotti. Studente del liceo classico Forteguerri della città, volontario della Fondazione Maic e nuotatore dell’H2Sport, Lorenzo se n’è andato in poco meno di un mese dalla diagnosi di una malattia che non aveva mai dato alcuna avvisaglia.

Un evento che ha sconvolto la famiglia che sulla nostra montagna è molto conosciuta, con il babbo Paolo Andreotti al vertice del Lions Club Abetone Montagna Pistoiese e dell’associazione Scacchi Dinamici, e la grande comunità degli amici, con i compagni e le compagne di classe, e la città tutta che incredula ha appreso la notizia nella tarda mattinata di oggi finendo poi per rimbalzare di pagina social in pagina social. A questo inesauribile e commosso abbraccio si è aggiunta poi la Fondazione Maic di Pistoia, là dove Lorenzo svolgeva con grande trasporto quel servizio all’altro che lo ha accompagnato sempre.

«Con profonda tristezza – è il messaggio che arriva dai canali della Maic - comunichiamo la prematura scomparsa di Lorenzo, volontario della Fondazione Maic, che ha donato il suo tempo e il suo cuore ai nostri ragazzi. Come ha scritto il presidente della Fondazione in un telegramma di cordoglio alla famiglia: ‘Ringraziamo il dono prezioso di Lorenzo che ha lungamente speso il suo tempo al servizio dei nostri ragazzi con profonda dedizione’. La sua presenza attenta e generosa ha lasciato un segno indelebile in tutta la nostra comunità. Il nostro pensiero e il nostro affetto vanno alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Grazie Lorenzo, per tutto quello che hai donato».

«Con profondo dolore abbiamo appreso la notizia della scomparsa di Lorenzo – scrivono dalla H2Sport -. L’intera società si unisce con affetto e cordoglio alla famiglia in questo momento di immensa sofferenza, custodendo il ricordo di un ragazzo speciale, capace di distinguersi sempre per la sua passione, il suo impegno e il suo sorriso. ‘Ciao Lore… che dirti, non ci sono molte parole. Da oggi porteremo in vasca ogni tuo sorriso e soprattutto la tua determinazione. Nuoteremo anche per te, e tu guardaci da lassù in ogni chilometro che faremo. La tua famiglia sportiva e la tua allenatrice Ylenia’». Le esequie si terranno sabato 13 settembre alle 15.30 presso la chiesa della Fondazione Maic. La salma sarà esposta nella cappella della Misericordia in via del Can Bianco per chi vorrà rivolgere un ultimo saluto a Lorenzo.