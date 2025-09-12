Babbo Natale al Tettuccio. La magia lunga un weekend. Un’avventura per i turisti

"La città e il Tettuccio si trasformeranno in un regno incantato: un’avventura senza pari in Italia, dove bambini e genitori non saranno semplici spettatori, ma veri protagonisti della magia". Inizia così la presentazione dell’edizione 2025 del Tempio di Babbo Natale. È ufficialmente iniziata la prevendita per l’installazione e quest’anno la magia si fa ancora più grande: non più un semplice evento da visitare, ma un intero weekend da vivere come protagonisti di una fiaba senza tempo. L’appuntamento è dal 15 novembre al 6 gennaio nel salone Portoghesi delle Terme Tettuccio. Per varcare le porte del Tempio di Babbo Natale servirà qualcosa di speciale: completare le cinque missioni segrete, ideate da Babbo Natale in persona. Solo chi porterà a termine le prove potrà ottenere la preziosa chiave che apre il suo regno incantato. Un’avventura pensata per i bambini dai due agli otto anni, che diventa un vero gioco di squadra tra genitori e figli. Ogni missione è un tassello che avvicina al sogno finale, trasformando la famiglia intera nei protagonisti di un viaggio fiabesco. Il percorso comprende: il soggiorno in family hotel con accoglienza a tema, la cena di gala con Babbo Natale, il party con le principesse e i supereroi, e l’ingresso nella Elfi Academy e nel Tempio di Babbo Natale.

Nella Dogana di Babbo Natale il misterioso libro magico delle marachelle e delle buone azioni attende i piccoli per rivelare i segreti di un anno passato, mentre alla casella postale di Babbo Natale ci sarà un ingegnoso marchingegno segreto per raccogliere tutte le letterine dei desideri. Pochi passi sotto il porticato del Tempio, per arrivare agli Alberini Canterini. Sarà proprio sotto le fronde di questi simpatici alberi che i più piccoli ascolteranno le magiche leggende di questo posto. Proseguendo sotto il meraviglioso porticato in marmo, si raggiungerà la Sala delle Bontà, dove gli ospiti potranno deliziarsi con una prelibata cioccolata calda, immersi in un’atmosfera affascinante in stile liberty. Un’esperienza che coinvolge tutti i sensi e rende i momenti speciali ancor più memorabili. Il complesso è attivo solo per le persone che prenotano l’offerta hotel. Non è attivo il biglietto di ingresso singolo. Tutti gli ingressi sono con orario prenotato.

Da. B.