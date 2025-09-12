Più lavoro, più guadagno

Maurizio Sacconi
Più lavoro, più guadagno
Pistoia
La diagnosi precoce sia per tutti. Progetto per coinvolgere gli stranieri
12 set 2025
MICHELA MONTI
Cronaca
La diagnosi precoce sia per tutti. Progetto per coinvolgere gli stranieri

PISTOIA Pistoia punta con decisione sulla prevenzione oncologica grazie a una nuova coprogettazione che vede protagonista l’Azienda USL Toscana Centro insieme...

Medici in servizio (foto d’archivio)

PISTOIAPistoia punta con decisione sulla prevenzione oncologica grazie a una nuova coprogettazione che vede protagonista l’Azienda USL Toscana Centro insieme alla sezione provinciale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. La delibera, firmata dal direttore generale Valerio Mari e sottoscritta dai vertici aziendali, sancisce l’avvio ufficiale di un percorso che è partito il 1° settembre 2025 e durerà un anno, fino al 31 agosto 2026, con la possibilità di rinnovo. Il progetto, unico candidato all’avviso pubblico diffuso a gennaio, ha l’obiettivo di rafforzare l’intera rete degli screening oncologici, puntando a raggiungere le comunità straniere residenti in provincia, spesso meno intercettate dalle campagne di diagnosi precoce.

La collaborazione si fonda su un investimento complessivo di 80mila euro stanziato dall’Azienda sanitaria e assegna alla Lilt un ruolo operativo di primo piano, che comprende la gestione delle segreterie dedicate agli screening, il supporto nelle prenotazioni e nei richiami degli utenti, oltre all’organizzazione di attività informative e promozionali.

Il progetto nasce proprio dalla volontà di abbattere le barriere linguistiche e culturali che, per molti cittadini stranieri, rappresentano ancora un ostacolo all’accesso ai servizi di prevenzione. Saranno quindi realizzate campagne di comunicazione multilingue, incontri di orientamento e percorsi di accompagnamento mirati, in sinergia con associazioni e realtà del territorio. La coprogettazione è stata definita attraverso due incontri, ad aprile e luglio, nella sede fiorentina dell’Azienda sanitaria, e si è tradotta in una convenzione dettagliata che formalizza ruoli e responsabilità. Alla Lilt è stato conferito anche l’incarico di responsabile del trattamento dei dati personali legati alle attività, a conferma della rilevanza strategica di questa collaborazione. Il progetto si inserisce all’interno del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2024 e punta a consolidare i livelli essenziali di assistenza, rafforzando una sanità di prossimità e vicinanza ai cittadini.

"L’obiettivo è costruire un modello che permetta di raggiungere tutti, indipendentemente dalla lingua o dal paese di origine, perché la diagnosi precoce è uno strumento fondamentale per salvare vite". Pistoia si conferma un territorio attento alla salute pubblica e capace di mettere in rete le competenze della sanità e del volontariato, investendo risorse e energie per rendere più accessibili gli screening oncologici e diffondere la cultura della prevenzione.

M.M

SanitàPrevenzione