Alimentazione e salute. Il Calcit Valdarno nelle scuole

Arezzo, 03 luglio 2025 – Nel corso dell’anno scolastico appena concluso, il Calcit Valdarno ha preso parte attiva all’iniziativa di prevenzione "RagazziInsieme: alimentiamo la salute", un progetto promosso dalla Zona Distretto del Valdarno della Asl Toscana Sud-Est, che ha visto il coinvolgimento degli studenti dell’ISIS Valdarno di San Giovanni Valdarno e dell’Istituto Comprensivo Petrarca di Montevarchi. L’obiettivo del progetto è stato chiaro fin dall’inizio: promuovere la salute e diffondere uno stile di vita sano tra i più giovani, avvalendosi del metodo della peer education, ovvero la formazione tra pari. In quest’ottica, il Calcit Valdarno ha messo a disposizione risorse, competenze e personale medico volontario per contribuire in maniera concreta alla realizzazione dell’iniziativa. Il cuore del progetto ha visto protagonisti gli studenti della classe quarta indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale (ASP) dell’ISIS Valdarno, che hanno ricevuto una formazione specifica e approfondita grazie alla collaborazione tra i medici volontari del Calcit e gli educatori professionali della Asl.

Le nozioni apprese sono poi state trasmesse direttamente dagli stessi studenti a cinque classi prime dell’Istituto Comprensivo Petrarca, in un passaggio di conoscenze che ha reso il percorso educativo dinamico e coinvolgente. I temi trattati durante il progetto sono stati fondamentali per la prevenzione: dalla corretta alimentazione all’importanza dell’attività fisica, fino ai rischi legati al fumo e al consumo di alcol. Argomenti che rivestono un ruolo cruciale nella costruzione di una consapevolezza individuale e collettiva rispetto alla salute. L’evento conclusivo del progetto ha rappresentato un momento importante di condivisione e restituzione, al quale hanno preso parte il Presidente del Calcit Valdarno, Marco Ermini, i dirigenti scolastici degli istituti coinvolti e i professionisti della Asl. Durante l’incontro si sono svolti laboratori tematici dedicati proprio agli argomenti cardine della prevenzione, coinvolgendo ancora una volta gli studenti in modo attivo e partecipativo.

“La prevenzione è un’arma fondamentale nella lotta contro l’insorgenza delle patologie oncologiche – è il messaggio condiviso dal Calcit Valdarno – e tanto più è efficace quanto più comincia presto, sin dalla giovane età”. Con iniziative come "RagazziInsieme", la cultura della salute si diffonde tra le nuove generazioni, seminando conoscenza, responsabilità e cura del proprio benessere.