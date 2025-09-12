"Dopo il nubrifragio le giostre affondano nell’acqua e nel fango"

"Il problema si ripresenta puntualmente dopo ogni nubifragio, come quello di mercoledì scorso. Ma proprio perché ne siamo consapevoli, è da anni che chiediamo una sistemazione alternativa. Sinora però, non se n’è fatto nulla". Sauro Martini, presidente regionale Anesv-agis (l’Associazione nazionale esercenti spettacoli viaggianti) ha così posto l’accento sulla collocazione del luna park nella zona del campo sportivo, nell’ambito della Fiera di Casalguidi. "In caso di pioggia particolarmente intensa, come talvolta avviene, si formano pozzanghere d’acqua ed agglomerati di fango in tutta l’area delle giostre. Un quadro che di certo non incoraggia gli avventori e gli operatori ne risentono, economicamente parlando – ha spiegato Martini – è surreale lavorare sperando che il meteo sia clemente". Ecco che, su queste premesse, Martini chiede al Comune la possibilità di individuare una collocazione alternativa, iniziando dal prossimo anno.

"Gli esercenti del luna park sono esasperati – ha detto – mi auguro che si possa trovare una soluzione condivisa. In caso contrario, la presenza del luna park a partire dal prossimo anno sarà in forte dubbio". L’amministrazione ha fatto sapere di essere pronta a venire incontro ai giostrai. Nei limiti del possibile, perché l’attuale collocazione è a quanto pare l’unica disponibile a Casalguidi. Ecco quindi che un eventuale spostamento delle giostre andrebbe a incidere anche sul programma delle prossime edizioni della Fiera. "La valutazione sullo spostamento delle giostre è ancora in corso, perché le aree alternative al momento potenzialmente a disposizione sono tutte al di fuori di Casalguidi e dell’area della Fiera – ha spiegato l’assessore al commercio Benedetta Vettori – la decisione da prendere, insieme al comitato organizzatore e agli stessi giostrai, è valutare o meno se togliere definitivamente il luna park dall’area-Fiera".

Giovanni Fiorentino