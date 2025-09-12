Un playground attrezzato. Festa e sorrisi con i campioni. Tanti bambini per Belinelli

Quasi duecento bambine e bambini dei settori Minibasket di Pistoia Basket Junior, Endas e Dany Basket Quarrata hanno partecipato ieri pomeriggio all’inaugurazione del playground riqualificato da Kellogg’s nel parco di Monteoliveto, il nono del genere a livello nazionale. Ed è stata notevole anche la partecipazione di pubblico e curiosi che hanno potuto vedere da vicino anche due campionissimi della pallacanestro: da una parte Marco Belinelli, in una delle sue prime uscite pubbliche dopo l’annuncio del suo ritiro al termine della scorsa stagione mettendo il punto ad una carriera strepitosa sia in Europa che negli Stati Uniti, e Giorgia Sottana campionessa d’Italia con la Famila Schio ed ex capitana della Nazionale italiana femminile che sono gli Ambassador di questo progetto. Il playground è stato inaugurato col patrocinio del Comune all’insegna dell’inclusione e del divertimento: un nuovo fondo pieno di colori, di disegni, vere e proprie opere d’arte che hanno fatto da sfondo naturale al pomeriggio di giochi e partite di tutte le squadre presenti per uno spazio che rimarrà a disposizione della città in maniera totalmente gratuita. Un sostegno arrivato perché Pistoia è stata una delle province che quest’estate ha accolto i Basketball Summer Camp, gli storici campi estivi dell’azienda in partnership con Croce Rossa Italiana rivolti a giovani tra gli 8 e i 17 anni.

"La Croce Rossa Italiana è da sempre impegnata in iniziative e progetti volti a favorire l’inclusione e a tutelare la salute – dice Edoardo Italia, vice presidente Croce Rossa Italiana – collaboriamo dal 2016 con Kellanova per garantire ai bambini più vulnerabili l’accesso a pasti equilibrati e completi, per diffondere tra loro la cultura della salute e promuovere l’adozione di comportamenti sani, il tutto in un ambiente smart e accogliente". L’entusiasmo è stato notevole con i ragazzi che hanno preso d’assalto per autografi e foto sia Sottana che Belinelli, pronti e disponibili con tutti. "Siamo felici di inaugurare l’ultimo campetto riqualificato di quest’anno proprio a Pistoia, una città che vive il basket con autentica passione e che ci ha accolti con entusiasmo anche questa estate durante i nostri Basketball Summer Camp – commenta Elisa Tudino, Activation Brand Lead Italia di Kellanova - a seguito dell’inaugurazione, il campetto continuerà a vivere grazie a momenti di sport e di aggregazione promossi dal brand. Nel fine settimana del 20 e 21 settembre arriverà il "Kellogg’s Minibasket Tour" in collaborazione con la Fip". Numerose le aziende che hanno aderito al progetto e che hanno aiutato nell’allestimento come, fra le altre, l’aretina Joker Floors da poco anche al fianco del Pistoia Basket. "E’ dal 2023 che sono all’interno di questo progetto – spiega Marco Belinelli, vincitore dell’ultimo scudetto con la Virtus e anche un anello Nba – ed è fantastico. Posso far vedere ai ragazzini la persona umile che penso di essere e lasciare loro qualche insegnamento, assieme a Kellogg’s, per far capire che una corretta alimentazione è fondamentale per arrivare a raggiungere alti livelli".

Saverio Melegari