Magia, tamburi e giocoleria . Successo per la ’Notte magica’

Grande successo di “La Notte magica” nel centro storico di Massa. Una folla entusiasta e divertita ha invaso la città attirata da una serata ricca di magia e spettacoli. In piazza Aranci il poetico spettacolo “Pindarico”, dallo straordinario impatto visivo, ideato da Miriam Calautti e Pietro Rasoti che sono tornati a Massa per la terza volta dopo il grande successo dell’indimenticabile “Cromosauro” e del poetico “Alto livello”. Un abilissimo mago con il suo teatrino viaggiante ha coinvolto i passanti con lo spettacolo “Incontri ravvicinati con il mago”. Gli artisti dell’amata compagnia Circotà hanno incantato il pubblico, in diversi punti del centro storico, con straordinarie animazioni di fuoco e di giocoleria. Dal gusto un pochino rétro, “Trip Kaboom” il cabaret di arti circensi del Duo Ariadna, alias Massimo Minervini e Federica Pennetta, ha portato n scena buffi personaggi su una pista rossa in Piazza Bertagnini. In piazza Palma a partire dalle 21 tamburi e percussioni hanno fornato un Drum Circle guidato dalla facilitatrice Giorgia Ciannamea, formando una gioiosa e divertente orchestra ritmica. “Siamo molto soddisfatti della riuscita dell’iniziative – dice Elisabetta Zanetti presidente del Ccn Massa da Vivere – migliaia di persone hanno scelto di trascorrere un venerdì sera allegro e spensierato nel nostro centro storico"

“La notte magica” è una iniziativa che fa parte della rassegna “Un’estate da vivere” realizzata dai commercianti associati al Centro commerciale naturale Massa da vivere con il patrocinio e il sostegno del Comune di Massa, di Confcommercio Lucca e Massa Carrara e Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest. I prossimi appuntamenti delle rassegna saranno 11 luglio con “La Notte dei Bambini”, il 25 luglio con la “La Cena col Cappello”, il 9 agosto con “La festa d’agosto” e poi sono previsti eventi di shopping serale come la “La notte dei saldi” e “Lo sbarazzo” il 1 e 2 agosto. Gli organizzatori ringraziano PiùMe, Centro apuano revisioni, Hotel la Bussola, Imel srl, Ottikontatt - Ottica piazza Aranci, Eli Gioielli Gioielleria e il Vetraio per avere creduto nel progetto e sostenuto la rassegna.