Notte magica in città. Musica, giocolieri e show ’Pindarico’

A spasso per le strade e le piazze della città incontrando giocolieri, acrobati, tra spettacoli di fuoco, performance musicali e tante sorprese. Stasera nel centro storico di Massa va in scena “La notte magica”. Come in una lanterna magica, si potrà entrare in un mondo meraviglioso e onirico di creature straordinarie e di improbabili incontri con lo spettacolo “Pindarico”, che si terrà in piazza Aranci dalle 22.15 (spettacolo unico).

La danza di un polpo viola e d’argento, le ali variopinte di un coloratissimo uccello, i simpatici equilibrismi di una scimmietta circense, e ancora l’elefante, il dinosauro, l’unicorno, sono alcuni dei personaggi che, grazie a bellissimi costumi, ingigantiti nelle proporzioni dall’utilizzo dei trampoli, diventano straordinari e di grande impatto visivo. Lo spettacolo è ideato da Miriam Calautti e Pietro Rasoti che tornano a Massa per la terza volta dopo il grande successo dell’indimenticabile “Cromosauro” e del poetico “Alto Livello”. Un abilissimo mago, se ne andrà in giro con il suo teatrino viaggiante pronto a stupire chiunque incontri con lo spettacolo “Incontri ravvicinati con il mago”.

Gli artisti dell’amata compagnia Circotà incanteranno il pubblico, in diversi punti del centro storico, con straordinarie animazioni di fuoco e di giocoleria: alle 21 in piazza Martana; alle 22 in piazza Conca, alle 21.30 e alle 22.30 in via Dante; alle 21.15 e alle 22.15 in Via Porta Fabbrica (nei pressi del Comune). Dal gusto un pochino rétro, “Trip Kaboom” cabaret di arti circensi, del Duo Ariadna, alias Massimo Minervini e Federica Pennetta porteranno in scena buffi personaggi su una pista rossa dalle 21.45 alle 22.15 e in replica dalle 23 alle 23.30 in Piazza Bertagnini. In piazza Palma a partire dalle 21 tamburi e percussioni formeranno un Drum Circle a cui tutti potranno partecipare, guidati dalla facilitatrice Giorgia Ciannamea, diventando in pochi minuti parte di una gioiosa e divertente orchestra ritmica. “La notte magica” fa parte della rassegna “Un’estate da vivere”, realizzata dai commercianti associati al Centro Commerciale Naturale Massa da Vivere.