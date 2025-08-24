‘Sul filo della memoria’. La strage di Guadine

L’estate del 1944 era caldissima e i bambini giocavano nelle pozze, una coppia di giovani innamorati al pozzo Scuro si scambiavano effusioni, le donne animavano quel pugno di case in pietra aggrappate alla roccia di fondovalle, sul fiume. Era il 24 d’agosto. La prima a sentire l’eco degli spari fu Diana, 9 anni, mentre giocava al fiume. "Di corsa andai in casa ma nessuno mi credeva. Poi, gli spari si fecero sempre più vicini". Pietro Bertonelli aveva 8 anni e faceva la vedetta: "Vidi in lontananza alcune camionette che salivano verso Guadine e avvisai tutti, urlando: ci sono i tedeschi!" Fu panico. Rosetta si era allontanata la mattina con alcune parenti e si salvò: "Sapevamo di cosa fossero capaci quei soldati con i Maimorti. Il 13 giugno avevano ucciso 68 giovani a Forno, deportandone altri 51 nei campi nazisti". I primi a morire alle Guadine furono i due fidanzati al pozzo Scuro. Bianca Bertuccelli, Maria Bonotti, Ercole Dini, Santina Dini, Ines Carozzi, Michele Del Freo, Germana Giuseppina Faggioni, Elisa Lorenzi, Nerito Menchini, Palma Fidalma Menchini, Pietro Novani, Domenico Pucci, Antonio Pucci sono le vittime di quella strage di civili.

Era il 24 agosto 1944 quando la furia nazifascista, in contemporanea con la strage di Vinca (174 vittime), si scagliò sulla frazione massese. L’azione fu guidata dal sanguinario maggiore Walter Reder. Nessuna pietà: alcuni sopravvissuti lo raccontano nelle memorie raccolte nel tempo da Angela Maria Fruzzetti, dell’associazione Eventi sul Frigido. Con il patrocinio di Regione Toscana, Comune di Massa e Provincia oggi alle 21 appuntamento alle Guadine per la commemorazione dell’81° anniversario della strage nazifascista.

“Sul filo della memoria – Guadine 24 agosto 1944” è promosso dall’associazione Eventi sul Frigido con Anpi Massa e Aics Musica e Spettacolo, oltre alle associazioni Anvcg, Anfcdg, Fivl, Accademia apuana della pace, Insieme, Occhioni& Magrini. Il manifesto dell’evento è stato realizzato da Sofia Spedicato, Aurora Marrone e Giulia Bertelloni del Liceo artistico Palma, con il professor Alessandro Maggiani. Saranno esposti anche i disegni realizzati dagli studenti della 2A del liceo Noemi Torre, Siria Bondielli, Marta Marchini, Bottero, Ali, Bonini, Montanino, Greta Serra,Alexia De Angeli, Federico, Riccardo Baldini, Lorenzo Corradi Iacopo Sartori Samuele Scibelli, Simon Remorini.

Gli attori del Teatro civile Aics Musica&Spettacolo porteranno in scena testimonianze tratte dall’ultimo libro di Fruzzetti ‘Vittime Civili Danni collaterali’ (Tara editoria). Un incontro fonde storia, arte, poesia, musica, teatro con Alessandra Berti, Anna Baldini, Gino Buratti, Antonella Ianuale, Giovanna Menchetti, Edoardo Allegrini. Poesie declamate da Sara Chiara Strenta con intermezzi musicali del cantautore Marco Alberti.