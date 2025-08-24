Palestra del comprensivo Gandhi. Regione stanzia altri 400mila euro

La palestra di Albiano Magra sarà a disposizione di tutta la comunità: la Regione ha accolto la richiesta di finanziamento aggiuntivo stanziando 400mila euro per la realizzazione degli spogliatoi. La struttura della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “Gandhi” aveva già ottenuto 800mila euro dai fondi Pnrr per la nuova palestra: ora il tassello mancante per un’opera del valore di 1,2 milioni di euro.

I 400mila euro serviranno per la realizzazione degli spogliatoi e dei servizi igienici, elementi fondamentali che trasformeranno la palestra da struttura a uso solo scolastico a impianto sportivo fruibile anche dalla comunità locale. La superficie occupata dalla nuova costruzione adibita a spogliatoi sarà di circa 170 mq e all’interno sarà previsto un collegamento con la scuola mediante un corridoio opportunamente contingentato da due aperture, avrà accesso anche dall’esterno mediante due aperture. Internamente saranno presenti uno spogliatoio femminile e uno maschile con una superficie di circa 16 mq l’uno con all’interno due servizi igienici, di cui uno adibito anche per persone disabili e locali docce, un locale infermeria (primo soccorso), un vano adibito a spogliatoio istruttori con relativi servizi igienici; infine dal corridoio sarà presente un’apertura per l’ingresso nella palestra.

"Questo finanziamento dimostra l’efficacia del dialogo istituzionale e l’attenzione della Regione verso i bisogni concreti del territorio. La palestra sarà un punto di riferimento non solo per gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Gandhi”, ma per l’intera comunità locale", ha detto il sindaco Roberto Valettini. Per il vicesindaco Roberto Cipriani, "questo progetto favorisce la pratica sportiva e l’aggregazione sociale". Per la presidente del consiglio comunale Giada Moretti, con delega allo sport, è un successo che "rende onore alla pratica sportiva".