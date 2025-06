Via ai lavori alla scuola Rodari. Playground e un nuovo giardino

Un playground, un nuovo giardino con arena per lezioni ed iniziative all’aperto e accessi riqualificati. Grandi novità in arrivo per la scuola "Gianni Rodari" di Viaccia, parte dell’istituto comprensivo Puddu. Domani prenderanno il via i lavori di riqualificazione degli spazi esterni, un progetto ambizioso che mira a trasformare l’ambiente scolastico migliorando l’accessibilità e favorendo le attività all’aperto per gli studenti. In particolare, saranno riqualificati gli accessi pedonali in prossimità dei cancelli laterali, con la realizzazione di rampe che faciliteranno l’ingresso. Anche il manto stradale antistante i cancelli principali sarà completamente rifatto, mentre il viale d’accesso verrà ripavimentato con materiale filtrante, più sostenibile e funzionale. Una delle aggiunte più attese è senza dubbio il nuovo playground, che sorgerà sulla destra dei cancelli d’ingresso. Sarà caratterizzato da una superficie colorata in resina, ideale per le attività motorie all’aria aperta, e vedrà la reintroduzione del verde in due aree precedentemente pavimentate. Non mancheranno nuove sedute per momenti di riposo e socializzazione.

Il progetto, curato dal Servizio Urbanistica, Transizione Ecologica e Protezione Civile, prevede un significativo aumento delle aree verdi. Saranno piantati ben 12 nuovi alberi e si procederà alla demineralizzazione di 420 metri quadrati di superficie che, dall’asfalto esistente, tornerà ad essere spazio verde. Oltre alle due porzioni del playground, anche il parcheggio interno nella parte anteriore della scuola si trasformerà in un vero e proprio giardino, arricchito da un’arena in legno. Questo spazio sarà un’opportunità preziosa per i bambini, che potranno svolgere lezioni all’aperto in un contesto più naturale e stimolante. A completamento degli interventi di demineralizzazione, circa 300 metri quadrati di pavimento esterno alla scuola saranno realizzati con materiale drenante. Questa zona, che sarà dotata di recinzione, cancelli e schermatura vegetale, avrà la funzione di isola ecologica, ospitando i cassonetti per i rifiuti. Infine, i due gazebo esistenti verranno mantenuti e ristrutturati.

I lavori avranno una durata stimata di circa quattro mesi e l’investimento complessivo per questa riqualificazione ammonta a 200mila euro.