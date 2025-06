Prato: via ai lavori per playground, giardino e accessi riqualificati alla scuola Rodari

Prato, 23 giugno 2025 - Un playground, un nuovo giardino con arena per lezioni ed iniziative all'aperto e accessi riqualificati: mercoledì 25 giugno inizieranno i lavori presso la scuola "Gianni Rodari" a Viaccia. Il plesso fa parte dell'Istituto Comprensivo Puddu. Gli interventi hanno l'obiettivo di migliorare l'accessibilità degli spazi esterni e di agevolare le attività all'aperto. In particolare saranno riqualificati gli accessi pedonali in prossimità dei cancelli laterali con la realizzazione di rampe, sarà rifatto il manto stradale davanti ai cancelli di ingresso, sarà ripavimentato il viale d'accesso con materiale filtrante, sarà realizzato un nuovo playground, sarà riqualificato il giardino già esistente e sarà realizzata una nuova area verde per le lezioni all'esterno delle aule.

Il nuovo playground sarà realizzato nella porzione a destra dei cancelli di ingresso. Prevista una resinatura superficiale colorata per attività motoria all'aperto e demineralizzazione di due aree riportate a verde. Saranno installate delle nuove sedute. Complessivamente l'intervento alla scuola Rodari, curato dal Servizio Urbanistica, Transizione ecologica e Protezione civile, prevede la piantumazione di 12 nuovi alberi e la demineralizzazione di 420 mq di superficie che dall'asfalto esistente viene riportata a verde. Oltre alle due porzioni facenti parte del playground, infatti, anche il parcheggio interno nella parte anteriore del plesso sarà trasformato in un giardino dove i bambini, complice anche l'installazione di un'arena in legno, potranno fare lezione all'aperto.

Ad integrazione dell'intervento di demineralizzazione, una porzione di pavimento esterno alla scuola sarà realizzata con materiale drenante (circa 300 mq): questa zona sarà dotata di recinzione, cancelli e schermatura vegetale e avrà funzione di isola ecologica per lo stazionamento dei cassonetti per i rifiuti. Saranno mantenuti e ristrutturati anche i due gazebo esistenti. La durata dei lavori sarà di circa quattro mesi e il costo complessivo dell'intervento è di 200mila euro.