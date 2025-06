Gli istituti scolastici cittadini. Il punto su tutti gli interventi. Nuove aule e ammodernamenti

Focus su trasporto scolastico, nuove aule per il "Buonarroti" e ritardi nei lavori al "Da Vinci-Fascetti". Sono i principali temi affrontati nell’ultima riunione del tavolo sull’edilizia scolastica. Nel dettaglio, al liceo "Carducci" sarà disponibile la biblioteca rinnovata con fondi Pnrr, tre nuove aule al piano terra e altre cinque aule presso il seminario S. Caterina, mentre un’altra sarà presso lo studentato Toniolo, oltre la "Geodetica" al Cus. Infine, si lavora alla realizzazione di una biblioteca digitale/multimediale con annessa aula podcast nei locali ex Anpi. All’Itis "Da Vinci-Fascetti" si sta concludendo l’ampliamento della cabina elettrica, sono stati sostituiti i generatori della centrale termica e sono in corso i lavori per la messa in sicurezza, miglioramento sismico e dell’efficienza energetica e adeguamento alla normativa antincendio della scuola, che avrebbero dovuto essere consegnati a marzo e invece non saranno finiti prima di settembre prossimo.

Per l’hangar è in fase di allestimento il cantiere per l’adeguamento sismico e la messa in sicurezza edile ed impiantistica (fine lavori marzo 2026). Al Complesso Marchesi si attende di avviare un confronto con il Comune per la riorganizzazione delle aeree esterne di pertinenza (regolamentazione sosta, collocazione isola ecologica, separazione accesso carrabile e pedonale ingresso Buonarroti), mentre si svolgeranno in estate i lavori di adeguamento delle vie di esodo nelle aree perimetrali del "Buonarroti". Al "Matteotti" via libera per l’adeguamento dei costi previsti per ultimare i lavori della nuova palestra, che termineranno non prima della prossima primavera. Lavori finiti all’edificio B del liceo "Russoli" per il consolidamento della volta del vano scala e nell’aula corrispondente al secondo piano e quelli di ampliamento dell’aula del primo piano.

Si sta valutando inoltre di ripresentare il progetto per realizzare l’ascensore esterno. Infine, nel complesso di via Benedetto Croce sono stati consegnati gli arredi e le attrezzature per le palestre Sancasciani e sono conclusi i lavori delle palestre di via Bovio, mentre è pronto per il cortile "Galilei-Pacinotti" il progetto di organizzazione spazi e allestimento arredi per favorire la didattica inclusiva.