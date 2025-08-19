La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Divieti balneazioneIncidente Empoli Controesodo Gatto BorisCubo nero FirenzeFeste in spiaggia
Acquista il giornale
CronacaAttraversare vicino le scuole. Ecco il bando
19 ago 2025
ILARIA VALLERINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Pisa
  3. Cronaca
  4. Attraversare vicino le scuole. Ecco il bando

Attraversare vicino le scuole. Ecco il bando

Ripartono le scuole. Il Comune di San Giuliano Terme ha pubblicato l’avviso per la manifestazione di interesse per individuare soggetti...

Ripartono le scuole. Il Comune di San Giuliano Terme ha pubblicato l’avviso per la manifestazione di interesse per individuare soggetti...

Ripartono le scuole. Il Comune di San Giuliano Terme ha pubblicato l’avviso per la manifestazione di interesse per individuare soggetti...

Per approfondire:

Ripartono le scuole. Il Comune di San Giuliano Terme ha pubblicato l’avviso per la manifestazione di interesse per individuare soggetti del terzo settore disponibili a svolgere l’attività di assistenza all’attraversamento stradale delle alunne e degli alunni davanti alle scuole, in orario di entrata e uscita. L’iniziativa, approvata con delibera di Giunta n. 194 del 7 agosto, riguarda sei plessi scolastici individuati in accordo con la polizia municipale: la scuola secondaria di I grado “Fermi” di Pontasserchio e le scuole primarie “Rosati” di Asciano, “Verdigi” di Pappiana, “M.L. King” di San Giuliano Terme, “Battisti” di Metato e “Mameli” di Mezzana.

"Confermiamo un impegno che riteniamo importante per la vita quotidiana delle nostre scuole – dichiara l’assessora all’istruzione e all’edilizia scolastica, Fabiana Coli –. La presenza dei volontari agli attraversamenti non è soltanto un aiuto concreto per bambini e famiglie, ma rappresenta anche un’attenzione tangibile alla vita quotidiana delle comunità scolastiche. Ringrazio fin d’ora le associazioni che vorranno dare la loro disponibilità: la loro presenza rafforza un lavoro condiviso che ogni anno accompagna l’attività didattica" "I plessi sono stati selezionati in base ai flussi di traffico e alle necessità emerse nelle diverse frazioni – spiega l’assessore alla polizia municipale Marco Balatresi (nella foto) –. Le associazioni che aderiranno riceveranno un contributo a copertura delle spese per il coordinamento, gli operatori e le assicurazioni". Manifestazioni d’interesse entro il 26 agosto 2025.

Info: www.comune.sangiulianoterme.pisa.it/gare/8629.html

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ScuolaTrasporti