“I giardini con i miei occhi”: i bambini protagonisti del miglioramento delle aree verdi

Prato, 26 maggio 2025 - Come ti immagini il giardino ideale? Da questa domanda nasce “I giardini con i miei occhi”, il nuovo progetto del Comune di Prato presentato questa mattina ai giardini di via Amerigo Bresci a La Querce. L’iniziativa, promossa dall’assessora alla Città Contemporanea, Maria Logli, e dall’ assessore alla Transizione Ecologica, Marco Biagioni, punta a migliorare le condizioni dei giardini della città e a creare nuove aree verdi. Per farlo, l’amministrazione comunale ha scelto di ascoltare direttamente i veri protagonisti di quei luoghi: i bambini. Attraverso un sondaggio, saranno i più piccoli a indicare dove vorrebbero veder sorgere nuovi spazi verdi, con quali giochi attrezzarli e quali giochi vorrebbero vedere nei parchi già presenti.

“Stiamo puntando con decisione sul tema dei parchi e dei giardini – afferma l’assessore Biagioni - e il nostro impegno parte dai veri protagonisti: i bambini e le bambine che ogni giorno vivono e animano gli oltre 70 giardini presenti nel nostro territorio. Con questo sondaggio vogliamo raccogliere le loro idee e desideri, per capire come immaginano e vorrebbero quegli spazi che frequentano quotidianamente. Sarà insieme a loro che decideremo quali nuove aree attrezzare e come migliorare quelle esistenti, per creare luoghi più sicuri e, allo stesso tempo, divertenti”. In ogni area gioco sarà presente un cartellone con un QR code: inquadrandolo con lo smartphone, si potrà accedere a un breve questionario anonimo composto da 9 domande.

Si va dalle abitudini di frequentazione - “Vai spesso al parco?” - alle preferenze sui giochi - “Altalene o scivoli?”, “Vorresti uno spazio per le bici?”-, fino a uno spazio per descrivere il proprio “giardino ideale”.

In soli cinque giorni, i QR code sono stati installati in 30 giardini e hanno già raccolto numerose risposte. “Abbiamo già raccolto oltre 200 risposte in soli cinque giorni – afferma soddisfatta l’assessora Logli -. Questo sondaggio nasce proprio per dare voce ai più piccoli, per capire quali sono le loro esigenze e come vivono i giardini e le aree verdi della città. Chiediamo loro quali giardini frequentano di più, con chi ci vanno, cosa apprezzano e cosa invece vorrebbero cambiare. Le domande sono pensate per essere compilate con l’aiuto di un genitore o di un educatore e questo per fare in modo che possano sentirsi protagonisti dei progetti che l’Amministrazione porta avanti per loro. In questo sondaggio, vediamo unirsi la strategia di Prato Forest City e Prato città amica dei bambini e adolescenti per essere certi che il modo in cui trasformeremo lo spazio pubblico risponda davvero alle esigenze di chi poi lo vive ogni giorno".

Il sondaggio sarà proposto anche nelle scuole e durante eventi pubblici, in collaborazione con le associazioni del territorio. Le risposte verranno raccolte fino al 30 settembre e serviranno a orientare la scelta delle nuove attrezzature, rendendo i giardini più belli, inclusivi e adatti ai desideri dei bambini. Qui il link per partecipare al sondaggio: https://www.comune.prato.it/it/per-i-cittadini/ambiente-sostenibile/sondaggio-giardini/pagina8132.html