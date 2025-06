L’Estate fiorentina batte la noia . Risate, talk e note immersi nel verde

Ora che le giornate sono lunghe e in tanti hanno più tempo libero, perché non uscire e ammazzare la noia? Anche il meteo sembra offrire un po’ di tregua dal caldo più afoso. E se domani non sapete che fare, sono tanti gli eventi a Firenze, per grandi e piccini. Domani alle 17, infatti, c’è ‘Oltre il giardino… le piazze!’, la rassegna dell’Associazione Vittorio Rossi Libri Liberi, che sarà ai giardini di Campo di Marte con ‘Parole, colori e pezzettini. Tre storie di Leo Lionni’, uno spettacolo gratuito sull’universo della botanica, in un mondo immaginario dove il verde è protagonista.

Sempre a Campo di Marte, alle 17,45 alla Biblioteca Luzi c’è ‘L’ascolto poetico’ di PossoDopoPosso e Zera. Una performance condivisa, con prenotazione obbligatoria su [email protected], dove le storie personali diventano atti creativi. Alle 17 e in replica alle 18,30, di là d’Arno, in via di Villamagna c’è ‘Villamagna 41’, con la musica dal vivo, targata Filarmonica di Firenze Rossini. Protagonista del pomeriggio, un’orchestra di maestri e allievi fatta di ragazzi e appassionati immersi nelle storie dello Schiaccianoci, di Pinocchio e Peter Pan tra Cajkovskij e Bennato. Un pomeriggio da prenotare allo 0556533084. Sempre nel quartiere 3, ma stavolta al Galluzzo, ecco il ‘Cinema in pioppeta’ con ‘Movimenti nel verde’. Alle 18,30 c’è il Trekking Urbano tra città e natura. Alle 20,30, invece, è il tempo di Yoga e pilates al tramonto, mentre alle 21 tutti a Fantàsia con la proiezione de ‘La storia infinita’.

Ci spostiamo all’Isolotto e alla BiblioteCaNova, dalle 18 alle 20, lo scrittore Alessandro Raveggi presenta il suo ‘Continuate in ciò che è giusto. Storia di Alexander Langer’ (Bompiani, 2025), in dialogo con Debora Spini e Laura Montanari. Nella sede sociale dell’Associazione culturale sardi in Toscana, si svolge, invece, l’inaugurazione della mostra ‘Ritratti impossibili: storie vere di donne inventate. La Sardegna nello sguardo dell’Intelligenza Artificiale’ (ore 18). Dopo cena, sono tre le proposte. La prima, al Conventino, con il concerto indie-folk di Jamila.

Una serata accompagnati da chitarra e voce tra metafore e racconti surreali. In via della Funga prende piede, invece, la seconda proposta con ‘Wonky Beats 2025’. Alle 21,30 spazio ai Jingo Biloba, il gruppo di sette componenti nato a Pistoia due anni fa, tra il desert blues e il latin rock. A seguire, un dj set del Moonstera Collective. Per finire, il cinema in piazza Pitti con la rassegna gratuita ‘Apriti cinema’. Dalle 21,30 sarà proiettato un cartellone di cortometraggi, che partirà da ‘L’isolotto che non c’è – come un documentario’, alla presenza dei registi.

Lorenzo Ottanelli