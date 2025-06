Centri estivi più lunghi. Offerte fino a settembre. E c’è lo sconto di 200 euro

Un turno in più fino al 5 settembre, bonus economici per chi non riesce a entrare, attenzione ai bambini con disabilità e una rete capillare su tutto il territorio cittadino: per l’estate 2025, il Comune di Firenze amplia e rafforza la sua offerta di centri estivi. Un’opportunità importante per molte famiglie, alle prese con la gestione dei figli durante la lunga pausa scolastica. Le attività inizieranno il 16 giugno per la scuola primaria e il 2 luglio per l’infanzia, con una durata estesa fino al 5 settembre, grazie a un nuovo turno aggiuntivo tra fine agosto e inizio settembre. Le sedi saranno 27, distribuite nei cinque quartieri della città, per un totale di 4600 turni complessivi. Di questi, 350 saranno riservati a bambini con disabilità e 250 coperti dai servizi sociali per le famiglie in situazione di fragilità. Le strutture coinvolte includono le scuole Rossini, Agnesi, Vittorio Veneto, Giotto, Carducci, Andrea del Sarto, Pertini, Stefani, D. Chiesa, Calvino, Niccolini, Locchi, Marconi, Duca d’Aosta, Don Minzoni, Vamba e Pesciolino.

Un’altra importante novità è rappresentata dal progetto "Estate Sport 2025": un contributo economico per le famiglie i cui figli, pur avendo fatto domanda, non sono riusciti a ottenere un posto nei centri estivi comunali. Il bonus può arrivare fino a 200 euro per minore, ed è destinato a coprire in tutto o in parte la retta dei centri estivi sportivi privati. L’importo massimo erogabile sarà di 200 euro per Isee fino a 20.000 euro; 133 euro per Isee tra 20.000 e 40.000 euro; 66 euro per Isee oltre i 40.000 euro. "Questo progetto – sottolineano le assessore Letizia Perini (Sport) e Benedetta Albanese (Educazione) – è il segnale di quanto per noi sia significativo non lasciare indietro nessuno". Ma l’offerta per l’estate 2025 non finisce qui. Sono numerosi, infatti, gli enti che propongono attività estive alternative ai centri comunali, in città e in provincia. Bimbi in Movimento propone attività al Palacoverciano per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, con un’offerta multisport che va dal tennis al parkour, dalla scherma allo skate, passando per giochi da tavolo, laboratori e tornei. Le tariffe partono da 90 euro a settimana. Info su: www.bimbinmovimento.it.

Uisp torna con i suoi centri estivi multisport, pensati per stimolare i bambini con attività all’aria aperta, laboratori creativi e momenti di socializzazione. Le attività si svolgeranno su base settimanale, con numero chiuso per garantire la qualità. Le sedi principali a Firenze saranno: le Pavoniere (Q1), Costolina (Q2), Centro GAV e il centro sportivo La Trave (Q5). L’offerta coprirà anche tutta l’area metropolitana: Scandicci, Sieci, Figline, Signa, Campi Bisenzio, Lastra a Signa. Info: [email protected].

Per i giovani musicisti, torna invece il Campus Rock nel verde del Mugello. Cinque giorni tra studio, prove e concerti finali, con una full immersion nella musica rock. Si può scegliere tra formula all inclusive (con vitto e alloggio) o giornaliera. Info: www.demasound.com/campus-rock.html.

Dal 6 all’11 luglio, sulle colline di Bagno a Ripoli, riapre la "scuola di magia" Torrebruma Campus, per ragazzi dagli 11 ai 17 anni. Ispirato al mondo della magia più famoso al mondo, propone un’esperienza immersiva di gioco di ruolo dal vivo (larp) con lezioni di incantesimi, duelli e misteri da risolvere. Info e iscrizioni su: www.eryados.it.

Infine, dal 16 giugno al 12 settembre, torna nel parco di Pratolino il centro estivo "Crescere insieme immersi nella Natura Maestra", organizzato da Art-Tu. Per bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni, propone esperienze educative a contatto diretto con l’ambiente naturale. Tra le novità 2025, la settimana "Avventura al Bosco Sacro" (1-5 settembre), con tre giorni di pernottamento in campagna per i ragazzi dai 10 ai 13 anni. La quota per la prima settimana è di 200 euro (+10 euro d’iscrizione), con sconto per i fratelli iscritti nella stessa settimana. Info: www.art-tu.org. In sintesi, l’estate 2025 a Firenze offre un ampio ventaglio di proposte per ogni esigenza e fascia d’età.

Rossella Conte