Centri estivi, aperte le iscrizioni: sconti alle famiglie

Sono aperte le iscrizioni dei centri estivi per i bimbi della fascia di età tra i 3 e i 6 anni. Gestiti per conto del Comune dalla cooperativa LeGO, prenderanno il via appena ultimato l’anno educativo, ossia il primo di luglio, per durare un mese intero. Verranno ospitate nelle stesse scuole dell’infanzia di Ponte agli Stolli e di San Vito a Incisa con tariffe calmierate settimanali: 100 euro, comprensivo del servizio di trasporto e del pranzo; 90 euro dal secondo figlio in poi. Le iscrizioni restano aperte fino al 30 maggio.

Con il suono dell’ultima campanella per gli studenti di primarie e medie, prevista per il 10 giugno (con eccezione delle scuole sede di seggio elettorale) cominceranno anche i centri estivi per la fascia di età 6-14 anni: momenti ludici, di socializzazione e crescita. Sono gestiti da 6 associazioni del territorio selezionate tramite avviso pubblico: Atletica Futura, Conkarma, Gsc (Gruppo sport e cultura), Ideal Club Incisa, OratoriAmo e Rugby Valdarno. In questo caso, i prezzi sono diversi da proposta a proposta, ma il Comune ha confermato per i residenti con Isee inferiore ai 35 mila euro, la possibilità di richiedere i voucher: valgono 50 euro ciascuno e possono esserne richiesti massimo tre a famiglia. Un modo per abbattere i costi d’iscrizione ai centri per i ragazzi delle medie e delle primarie.

Per iscriversi, le domande vanno compilate sul sito del Comune. Per richiedere i voucher sul portale dedicato è obbligatorio caricare all’interno del modulo di domanda le conferme di iscrizione al centro estivo scelto e verranno forniti fino all’esaurimento dei fondi messi a disposizione dall’amministrazione. Andranno presentati al gestore del centro estivo scelto per ottenere uno sconto sulla settimana di frequenza.

Manuela Plastina